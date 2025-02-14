Синоптик сообщила о погоде в Москве на выходных

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В Москве в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, ожидается небольшой снегопад, высота снежного покрова может увеличиться не более, чем на 1-2 сантиметра. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в субботу днем температура опустится от -5 до -7 градусов, в воскресенье — от -6 до -8.
«Атмосферное давление хотя останется чуть выше климатической нормы, но будет ниже по сравнению с тем, что мы наблюдаем сейчас (климатическая норма для середины февраля – 747 миллиметров ртутного столба; в субботу давление будет 749, в воскресенье – 750)», — пояснила метеоролог в беседе с «Москвой 24».Однако далеко не по всей России ожидаются столь теплые выходные. К примеру, в Кемеровской области в ночь на субботу ожидается вплоть до -22 градусов мороза, сообщает «Сiбдепо». Также регион накроют ночные снегопады, днем преимущественно без осадков.
«В воскресенье, 16 февраля, ночью будет, как и в субботу — от -12 до -17. градусов, местами до -22 градусов», — отмечает издание.Читайте также:
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