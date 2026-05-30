Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Погода в выходные в Москве будет прохладной. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В предстоящие выходные температура начнет подниматься, но постепенно и незначительно. По словам Поздняковой, в субботу днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, после чего пройдут кратковременные дожди.
В ночь на воскресенье температура поднимется до плюс 4-6 градусов в городе и до плюс 2 градусов в области, добавила метеоролог. Благодаря увеличению количества ясных дней, днем температура поднимется до плюс 13-15 градусов, хотя она все еще будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы, заключила специалист.
