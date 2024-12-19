Синоптик рассказала, какими будут выходные в Москве

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В предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Москве не ожидается значительных осадков. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, температура будет держаться в районе нулевой отметки.
«Температура воздуха в ночные часы и в течение всего дня в субботу — около 0 °С, по региону — -3....+2 °С, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4 °С. В воскресенье атмосферное давление еще подрастет... Погода облачная с прояснениями, без осадков, и уже легкий морозец и в ночные, и в дневные часы», — отметила синоптик в беседе с RT.В то же время холода покинут не только столицу. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе в субботу ожидается потепление от -2 до -7 градусов и небольшой снегопад. В воскресенье температура опустится от -8 до -13 с сохранением осадков.
«А уже днем кузбассовцы почувствуют, как на улице становится теплее. Воздух прогреется от -2 до -7 градусов, местами до -14 градусов», — пишет издание.Читайте также:
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