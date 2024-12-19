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В пятницу, 20 декабря, в Москве ожидается потепление от +1 до +3 градусов, мокрый снег с дождем и гололедица. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Положительные температуры, по его словам, сохранятся до вечера субботы.
«А вот осадки продолжатся и в ночь на субботу, 21 декабря, в основном в виде мокрого снега и дождя, при этом их количество за два дня будет достаточно приличное — примерно от пяти до восьми миллиметров», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время в столице продлили желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы. Как сообщает АГН «Москва», режим будет действовать до 10 утра субботы, 21 декабря.
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