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В Москве ожидается потепление

Синоптик Ильин: в пятницу в Москве ожидается потепление до +3 градусов
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В пятницу, 20 декабря, в Москве ожидается потепление от +1 до +3 градусов, мокрый снег с дождем и гололедица. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Положительные температуры, по его словам, сохранятся до вечера субботы.


«А вот осадки продолжатся и в ночь на субботу, 21 декабря, в основном в виде мокрого снега и дождя, при этом их количество за два дня будет достаточно приличное — примерно от пяти до восьми миллиметров», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время в столице продлили желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы. Как сообщает АГН «Москва», режим будет действовать до 10 утра субботы, 21 декабря.

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Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники
Эксперт Семеренко: работающим в праздники нужно планировать рабочее время
19 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/Deagreez

Тем, кто работает в новогодние праздники и хочет насладиться праздничной атмосферой, следует правильно планировать рабочее время, расставлять приоритеты, сосредоточившись лишь на главных задачах и не забывать о перерывах. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
«Для некоторых москвичей работа в этот период будет неизбежной. Это касается, например, работников сферы услуг, врачей, водителей, специалистов технической поддержки. Благодаря нескольким простым правилам можно успешно совместить трудовые обязанности с радостью от праздников и начать новый рабочий год со свежими силами», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Как сообщает «Сiбдепо», российский лидер назвал инфляцию неприятной вещью, с которой однако Россия сможет справиться.
«Располагаемые доходы населения тоже подросли. В целом, ситуация стабильная и надежная», — подчеркнул Путин.
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На Кубани с застройщика гостиницы взыщут 1 млрд рублей за вред природе
19 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/ kadmy

Ущерб природе, который был нанесён во время строительства гостиничного комплекса в Туапсинском районе Краснодарского края, превысил 1 млрд рублей. Об этом передали в Teлеграм-канале краевой прокуратуры.
Выяснилось, что во время строительства отели были проведены работы, которые не предусматривались проектной документацией. Ещё разрушился плодородный слой почвы в водоохранной зоне, а отходы, которые образовывались, сбрасывали в Чёрное море.

«Решением Туапсинского районного суда требования прокурора удовлетворены, юридическое лицо обязано возместить причиненный природе вред в размере свыше 1 млрд руб. и провести рекультивацию земельного участка», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что на имущество и счета юридического лица наложили аресты.

Ранее сообщалось, что с пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор.

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Синоптик рассказала, какими будут выходные в Москве
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве не ожидается значительных осадков
19 декабря 2024, 21:28

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Москве не ожидается значительных осадков. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, температура будет держаться в районе нулевой отметки.
«Температура воздуха в ночные часы и в течение всего дня в субботу — около 0 °С, по региону — -3.... 2 °С, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4 °С. В воскресенье атмосферное давление еще подрастет... Погода облачная с прояснениями, без осадков, и уже легкий морозец и в ночные, и в дневные часы», — отметила синоптик в беседе с RT.
В то же время холода покинут не только столицу. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе в субботу ожидается потепление от -2 до -7 градусов и небольшой снегопад. В воскресенье температура опустится от -8 до -13 с сохранением осадков.
«А уже днем кузбассовцы почувствуют, как на улице становится теплее. Воздух прогреется от -2 до -7 градусов, местами до -14 градусов», — пишет издание.
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Таролог назвала знаки зодиака, которые встретят свою любовь до конца 2024 года
19 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/rawintanpin

Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы могут встретить свою любовь до конца 2024 года. Об этом сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. По ее словам, первые два знака зодиака могут попасть в центр романтических событий уже в ближайшее время, а Стрельцы и Весы получили карту, говорящую об успехе в личных отношениях.
«Львы могут встретить харизматичного партнера, который станет для них источником вдохновения и энергии. Это будет страстная и динамичная связь», — поделилась эзотерик в беседе с «Москвой 24».
В то же время о подробностях личной жизни Рыб, но в 2025 году, рассказала таролог Саона. В разговоре с «Вечерней Москвой» она отметила, что представителей этого знака будет ждать целая палитра эмоций: от нежности и романтики до сложных вызовов.
«Однако февраль может принести кратковременные эмоциональные трудности под влиянием Северного узла, но к середине месяца счастье вернется, вновь наполняя вашу личную жизнь теплом», — пишет издание.
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#опасность
#астрология
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С потерпевшей пенсионеркой из Казани, звонившей Путину, связался прокурор
19 декабря 2024, 20:53

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

С пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор, сообщил РЕН ТВ.
«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение... получим экспертизу и направимся в суд», — обратил внимание прокурор в беседе с пенсионеркой.

Потерпевшая поделилась, что злоумышленники звонили ей через мессенджер. Из-за этого она взяла кредит и перевела больше 700 тысяч рублей на счет мошенников.

«Еще передача даже не закончилась, а мне уже звонят из прокуратуры», — подчеркнула пенсионерка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей. Российский лидер обратил внимание, что страна не будет тратить на них боезапасы тратить.

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Работники авиакорпорации «Рубин» получили благодарность губернатора
19 декабря 2024, 20:33

Фото: Информагентство «Большая Балашиха»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил благодарностями четырёх сотрудников балашихинской авиакорпорации «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие авиационной промышленности работникам вручил участник программы «Время героев» – замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.
«Рубин» – гордость Подмосковья и всей нашей страны. Благодаря вам развивается авиационная отрасль. Несмотря на все сложности и вызовы, которые стоят перед Россией, вы с гордостью с этим справляетесь. Благодаря вам наши военные лётчики взлетают в небо, выполняют боевые задачи, чтобы одержать победу. Победа будет не только на фронте, но и на таких предприятиях, как ваше», – сказал Лосунчуков.
Благодарность губернатора получили начальник термического цеха Игорь Трофименко, механик цеха по производству углеродных материалов Владимир Балашов, руководитель группы бухгалтерии Вероника Тюшкевич и начальник первого отдела Татьяна Кабальская.
«В этом году мы достигли высоких показателей и выполнили все обязательства перед заказчиками. Реализованы крупные проекты по модернизации и разработке взлётно-посадочных устройств, внедрены технологии изготовления композитных и углеродных материалов. У нас уже формируется портфель заказов на 2028 год», – поделился планами гендиректор «Рубина» Игорь Ряпин.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и выпускает комплектующие для всей авиационной техники российского производства. За время работы предприятия его специалисты разработали более 1,5 тыс. изделий и систем авиационного назначения. На предприятии работают более 2,2 тыс. специалистов.

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Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей
19 декабря 2024, 20:12

Татьяна Ким (Бакальчук) (Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев)

Арбитражный суд Московской области отказал основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук (в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию на Ким) и компании ООО «ВБ Девелопмент» во взыскании с Владислава Бакальчука 37 млрд рублей, сообщило агентство «Интерфакс».
«В иске отказать полностью», — сказано в решении в карточке разбирательства в картотеке арбитражных дел.

Владислав Бакальчук — владелец 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% ООО «ВБ Девелопмент». Сам бизнесмен отмечал, что данная компания — это бизнес-единица Wildberries, она строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Владислав Бакальчук в своём Телеграм-канале дал подтверждение тому, что суд отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать с него, а ещё генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.

«[Суд] отказал [Татьяне Ким] в признании ее прав на «ВБ Девелопмент», а следом отказал и в удовлетворении самого иска», — обратил внимание бизнесмен.

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#суд
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#бизнесмен
#wildberries
#татьяна бакальчук
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Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии
Путин пошутил над словами пескова, назвавшего Влада Бумагу нетрадиционным гостем
19 декабря 2024, 19:46

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу (А4) нетрадиционным гостем. Недопонимание произошло в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Представляя детского блогера, Песков заявил, что на мероприятие прибыл нетрадиционный гость. «В каком смысле?», – иронично задал вопрос Путин.

Также в начале прямой линии официальный представитель Кремля объявил интернет-издание Readovka как нетрадиционное СМИ.

Кроме того, в ходе общения с Владом А4 Путин заявил об уникальность выпускаемого им контента, на что указывает число подписчиков – 80 миллионов человек.

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Ещё в 10 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки
19 декабря 2024, 19:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 14 региональных дорогах 10 городских округов Московской области восстановили отсутствующие и повреждённые дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ремонт знаков провели в черте городов Раменское, Ивантеевка, Озёры, Щёлково, Красногорск, Балашиха, Жуковский и Серпухов. В нормативное состояние также привели знаки на дорогах в малых населённых пунктах – в деревне Покровское городского округа Истра и в деревне Машково городского округа Люберцы.
«Отсутствующий или повреждённый знак несёт опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.
Там отметили, что особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Это светофоры, ограждения, искусственные неровности, светофоры и линии освещения.

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