Синоптик озвучил прогноз погоды на предстоящие выходные
В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Москве установится солнечная и сухая погода с температурой до 31 градуса тепла. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, начало августа порадует жителей столичного региона по-настоящему летними условиями — так называемыми метеоусловиями «миллион на миллион», пишет АГН «Москва». Благодаря куполу высокого атмосферного давления в Центральной России будет ясно и сухо.
Ночные температуры не опустятся ниже плюс 13-18 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 26-31 градуса. Тишковец также отметил, что европейский зной все же доберется до западных и южных районов Русской равнины.
Ранее стало известно, какая погода ждёт москвичей в последнюю неделю июля. Подробности в нашем материале.
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