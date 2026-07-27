Синоптик озвучил прогноз погоды на предстоящие выходные

27 июля 2026, 11:46

Синоптик Тишковец: в предстоящие выходные будет ясная и солнечная погода

Фото: istockphoto/batuhan toker

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Москве установится солнечная и сухая погода с температурой до 31 градуса тепла. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.