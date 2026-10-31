Спасшей ребенка из горящей машины школьнице вручат премию Кеосаяна — Симоньян

31 октября 2026, 21:26

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пятнадцатилетнюю Марьям из Хасавюрта, спасшую шестилетнего ребенка из горящего автомобиля, удостоят премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в Макс сообщила главред RT Маргарита Симоньян.





Школьница, увидев на улице загоревшуюся машину, не растерялась и поспешила на помощь. Она вытащила ребенка через окно и попросила очевидцев вызвать экстренные службы.





«Пятнадцатилетняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины — вручим ей миллион рублей премии имени Тиграна», — написала Симоньян.