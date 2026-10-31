Спасшей ребенка из горящей машины школьнице вручат премию Кеосаяна — Симоньян
Пятнадцатилетнюю Марьям из Хасавюрта, спасшую шестилетнего ребенка из горящего автомобиля, удостоят премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в Макс сообщила главред RT Маргарита Симоньян.
Школьница, увидев на улице загоревшуюся машину, не растерялась и поспешила на помощь. Она вытащила ребенка через окно и попросила очевидцев вызвать экстренные службы.
«Пятнадцатилетняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины — вручим ей миллион рублей премии имени Тиграна», — написала Симоньян.Премию имени Кеосаяна учредили после того, как главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.
Ранее награду получили: упомянутые воспитательницы; семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе; дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге; жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика; Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении. Также награды удостоились житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения; жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие детей во время наводнения; лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие четырех человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.
Премию также получила жительница Казани Галия Ситдикова, спасшая тонущего в озере ребенка; студент из Канска Кирилл Царулица, спасший двух детей и их маму из пожара; житель Санкт-Петербурга, спасший 11-летнего мальчика, которого ударило током на пляже Крестовского острова; студент Арсений Вахтин, спасший 94-летнюю женщину при пожаре в частном жилом доме в Ессентуках. Житель Новосибирской области Владимир Загитов получил награду за спасение ребенка из горящего дома; десятилетний Якуб Альвиев из Чечни — за спасение провалившегося в выгребную яму ребенка; пенсионер Игорь Вольштейн — за спасение двоих детей из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре.