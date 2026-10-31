Новый тренд пришел на смену черным брюкам
В текущем сезоне осень-зима черным брюкам нашли неожиданную замену — особенно актуальными стали штаны и легинсы синего цвета. Об этом сообщает Who What Wear.
По словам обозревателей издания, синие «низы» пришли на смену базовым черным вариантам, а также некогда трендовым брюкам цвета бургунди. Отмечается, что такие модели уже появились в ассортименте многих популярных брендов, среди которых Form, Lululemon, Aritzia, Nike и другие не менее известные марки.
Ранее стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды предстоящей зимы. Он посоветовал «не уходить в «клоунаду».
Кроме того, спикер высказался о культе сексуальности в моде. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: