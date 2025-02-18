День Вуколы-Телятника 19 февраля: почему нельзя выносить мусор и давать в долг, народные приметы

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В народном календаре 18 февраля — день Вуколы-Телятника, поскольку на этот период приходится отёл коров. Православная церковь в эту дату почитает преподобного епископа Вуколу Смирнского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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В дни, когда вера Христова на земле распространялась, жил в Малой Азии человек по имени Вукол, родом из Смирны. С юности своей он возлюбил Господа и стал жить по Его заповедям. Вукол был посвящен в диаконы святым апостолом Павлом и вскоре рукоположен в пресвитеры. С великим усердием проповедуя слово Божие, он обратил множество язычников ко Христу. За его верность Господу, он был избран епископом Смирны.
Находясь на епископском престоле, Вукол продолжал покорно служить Богу и людям. Он заботился о бедных и больных, учил народ слову Божиему и строил храмы. Многих он крестил и многих исцелил от различных недугов.
По легенде на могиле святого Вукола выросло чудесное дерево, которое обладало целительной силой. Множество людей приходило к этому дереву, молясь о своем здоровье и здоровье своих близких. И многие из них получали исцеление по молитвам святого Вукола. Так, святой Вукол, епископ Смирны, своей праведной жизнью и чудесами прославил Господа и утвердил веру Христову в Малой Азии.
Приметы 19 февраля
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- Коли в сей день стужа лютая да морозы крепкие, то весна буйная да жаркая будет.
- Коли заря золотистая да горизонт фиолетовый – жди погоды ясной да теплой.
- Коли полевые мыши из нор на снег повылазили – жди пасмурных дней.
- А коли зверье домашнее в клубок сворачивается да нос лапками прикрывает – быть морозу крепкому.
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Что можно делать на Вуколу-Телятника
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В этот день стоит посетить церковь, где рекомендуется помолиться о счастье в личной жизни и искренне раскаяться в своих поступках, прося прощения за совершённые ошибки.
Также можно приготовить молочную кашу, что, согласно народным верованиям, способствует сохранению здоровья и счастья в семье.
Не забудьте уделить внимание своим домашним животным, особенно коровам, ожидающим появления телят. Обильное кормление поможет обеспечить их здоровье.
Кроме того, следует тщательно убрать дом, избавившись от ненужного хлама. Это действие считается важным для того, чтобы избежать нежелательных гостей и привлечь в дом положительную энергетику.
Что нельзя делать в этот день
- Давать деньги в долг. Считается, что это может привести к финансовым потерям.
- Дарить свои вещи. Существует поверье, что так можно отдать другим людям своё счастье и радость.
- Совершать крупные сделки и принимать важные решения. В этот день рекомендуется избегать таких действий, чтобы не попасть в авантюру или не совершить необдуманный поступок.
- Конфликтовать с родственниками. Крики и ссоры с родными людьми могут принести несчастье в семью.
- Выносить мусор из дома. Вместо этого можно вынести всё хорошее, что есть у человека.
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Елена Генералова