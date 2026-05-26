Эксперт рассказал, как избавить клубнику от личинок паразитов
Растворенная в воде столовая ложка соли поможет избавить клубнику от личинок паразитов. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя органа инспекции Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК», ученый-агроном Артем Щегловский.
Для обнаружения микроскопических личинок в клубнике достаточно растворить столовую ложку соли в литре воды и замочить ягоды на пять минут. В результате этого процесса личинки, находящиеся внутри ягод, выходят наружу. Щегловский объяснил, что соленая вода вызывает осмотический шок, который заставляет их покидать свои укрытия.
Для более детального рассмотрения личинок можно воспользоваться лупой или камерой смартфона с функцией макросъемки. Щегловский отметил, что обнаруженные на поверхности ягод червячки — это обычно потомство плодовых мушек дрозофил, которые откладывают свои яйца внутри плодов через микроскопические отверстия. Он подчеркнул, что насекомые не представляют опасности для человека, но поврежденная ими ягода быстрее портится и может вызвать проблемы с пищеварением из-за развития вторичной гнили.
После солевой обработки Щегловский рекомендует тщательно промыть клубнику под проточной водой, чтобы удалить остатки соли и погибших дрозофил. Он добавил, что наличие личинок в ягодах указывает на то, что растение не подвергалось интенсивной химической обработке. Однако их отсутствие не гарантирует, что клубника была выращена с использованием только безопасных методов, так как существуют и биологические способы защиты растений от вредителей.
Читайте также: