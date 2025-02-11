Васильев день 12 февраля: как избежать разлада в семье и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/Vadim Agapov
В 2025 году 12 февраля отмечается народный праздник Васильев день. В этот день православные христиане чтут память трёх святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В церковном календаре этот праздник также известен как Собор трёх святителей или Трёхсвятие.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru
История праздника Трёх святителей берёт начало в XI–XII веках, в эпоху правления императора Алексея Комнина. В те времена в Константинополе разгорелись жаркие споры о том, кто из отцов христианской церкви и Вселенских учителей наиболее достоин почитания: Василий Великий, Григорий Богослов или Иоанн Златоуст. Каждая сторона стремилась доказать превосходство своего святого.
Помирить враждующие стороны удалось святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому. Однажды ночью ему приснился сон, в котором Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов предстали перед ним. Они поведали, что все трое равны пред Господом, и просили чтить их память в один день. С тех пор этот день называют Трёхсвятием.
К Василию Великому традиционно обращаются с просьбой защитить от бед и соблазнов. Считается, что он способен укрепить человеческую душу и сохранить её чистоту. Особенно важно обратиться к нему тем, кто носит имя Василий.
Григорию Богослову молятся о том, чтобы он направил человека на путь истинной веры, помог ему освоить молитвы и избавиться от заблуждений. К этому святому часто обращаются, чтобы вразумить тех, кто отошёл от православной веры.
Иоанну Златоусту молятся о том, чтобы он защитил человека от лжи и обмана. Считается, что он вдохновляет верующих и помогает им оставаться на верном пути.
Фото: iStock/Eleonora Sindieieva
Трудиться по хозяйству. Убирать и наводить порядок, чтобы дом сиял чистотой. Говорят, если дом освободится от ненужных вещей, то и год будет лёгким и богатым.
Готовить дичь с душой. Наполнять её грибами, яблоками или капустой, чтобы аромат блюда был незабываемым. Верили, что если это блюдо будет на столе, то и год будет удачным, а семья будет жить в здравии и достатке.
Мириться с близкими. Если в доме или среди друзей были разногласия, то верующие старались их сгладить. В день святого Василия было принято извиняться за свои поступки и искренне прощать родных и близких.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
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История праздника
Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru
История праздника Трёх святителей берёт начало в XI–XII веках, в эпоху правления императора Алексея Комнина. В те времена в Константинополе разгорелись жаркие споры о том, кто из отцов христианской церкви и Вселенских учителей наиболее достоин почитания: Василий Великий, Григорий Богослов или Иоанн Златоуст. Каждая сторона стремилась доказать превосходство своего святого.
Помирить враждующие стороны удалось святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому. Однажды ночью ему приснился сон, в котором Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов предстали перед ним. Они поведали, что все трое равны пред Господом, и просили чтить их память в один день. С тех пор этот день называют Трёхсвятием.
О чем молятся святым
К Василию Великому традиционно обращаются с просьбой защитить от бед и соблазнов. Считается, что он способен укрепить человеческую душу и сохранить её чистоту. Особенно важно обратиться к нему тем, кто носит имя Василий.
Григорию Богослову молятся о том, чтобы он направил человека на путь истинной веры, помог ему освоить молитвы и избавиться от заблуждений. К этому святому часто обращаются, чтобы вразумить тех, кто отошёл от православной веры.
Иоанну Златоусту молятся о том, чтобы он защитил человека от лжи и обмана. Считается, что он вдохновляет верующих и помогает им оставаться на верном пути.
Приметы на Трехсвятие
Фото: iStock/Eleonora Sindieieva
- С неба падают крупные хлопья снега — значит, скоро потеплеет.
- Прилетели грачи — это к неурожаю.
- Утро выдалось морозное и ясное — зима ещё не собирается отступать, оттепели не предвидится.
- Если утром туман или лёгкая изморось — жди обильных снегопадов.
- Увидел вокруг солнца круги — год будет урожайным.
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Что можно делать 12 февраля
Трудиться по хозяйству. Убирать и наводить порядок, чтобы дом сиял чистотой. Говорят, если дом освободится от ненужных вещей, то и год будет лёгким и богатым.
Готовить дичь с душой. Наполнять её грибами, яблоками или капустой, чтобы аромат блюда был незабываемым. Верили, что если это блюдо будет на столе, то и год будет удачным, а семья будет жить в здравии и достатке.
Мириться с близкими. Если в доме или среди друзей были разногласия, то верующие старались их сгладить. В день святого Василия было принято извиняться за свои поступки и искренне прощать родных и близких.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
- Заниматься стиркой, вязанием и шитьём — это может привлечь беду.
- Распускать сплетни, завидовать и злиться — это может принести болезни в дом.
- Возвращать долги и отдавать взятые в долг вещи — это может привести к финансовым проблемам.
- Надевать новую одежду — это может привести к разлуке с любимым для незамужней девушки и к одинокой судьбе.
- Конфликты с близкими людьми в этот день могут стать причиной разлада в семье на год.
- Ложиться в несвежую постель — грязное белье привлечет болезнь и нехорошие мысли.
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Елена Генералова