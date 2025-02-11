Холодная погода ожидается в центре европейской России: температура опустится ниже нормы

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В субботу, 15 февраля 2025 года, температура воздуха в центре европейской России впервые в этом году опустится ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в тылу циклона, который будет находиться к востоку от европейской части страны, ожидается поступление холодных воздушных масс. В результате этого температура воздуха составит от минус восьми до минус тринадцати градусов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от минус шести до минус одиннадцати градусов.
Вильфанд отметил, что это похолодание станет первым случаем снижения температуры ниже нормы в текущем году.
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Вильфанд отметил, что это похолодание станет первым случаем снижения температуры ниже нормы в текущем году.
Зима в этом году порадовала москвичей и жителей региона аномально теплой температурой и солнечным светом. Но продержится ли эта легкая природная нега до конца зимы? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что февраль станет самым холодным месяцем этой зимы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова