Синоптик рассказала о погоде в Москве на предстоящих выходных
Синоптик Позднякова: к выходным погода в столице испортится
В ближайшие выходные в столичном регионе заметно похолодает. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что до конца рабочей недели дневная температура в Москве будет составлять порядка +12…+14 °С, а значительных осадков не ожидается. Но уже к выходным погода изменится.
«Ночь на субботу будет ещё довольно тёплая. А вот днём ожидается больше дождя, температура воздуха составит +10…+11 °С. В ночь на воскресенье столичный регион пересечёт уже холодный атмосферный фронт, который проявится настоящим октябрьским дождём», — отметила Позднякова в беседе с RT.
По её прогнозу, в воскресенье температура воздуха составит всего +6…+8 °С.
Тем временем в Кузбассе уже выпал снег. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского Гидрометцентра.
«Днём 7 октября температура воздуха составит от 0 до +5 °С. Из осадков ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ночью местами будут гололедные явления. В среду, 8 октября, ночью будет чуть холоднее, чем во вторник: от -2 до -7 °С», — говорится в материале.
Днём ожидается от 0 до +5 °С, а ночью вновь пойдёт снег.
Самым холодным днём на неделе станет четверг: ночью температура опустится до -9 °С, а днем будет от 0 до +5 °С и снег.