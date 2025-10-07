Синоптик рассказала о погоде в Москве на предстоящих выходных

07 октября 2025, 11:51

Синоптик Позднякова: к выходным погода в столице испортится

Фото: iStock/Maksym Belchenko

В ближайшие выходные в столичном регионе заметно похолодает. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Она уточнила, что до конца рабочей недели дневная температура в Москве будет составлять порядка +12…+14 °С, а значительных осадков не ожидается. Но уже к выходным погода изменится.





«Ночь на субботу будет ещё довольно тёплая. А вот днём ожидается больше дождя, температура воздуха составит +10…+11 °С. В ночь на воскресенье столичный регион пересечёт уже холодный атмосферный фронт, который проявится настоящим октябрьским дождём», — отметила Позднякова в беседе с RT.

«Днём 7 октября температура воздуха составит от 0 до +5 °С. Из осадков ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ночью местами будут гололедные явления. В среду, 8 октября, ночью будет чуть холоднее, чем во вторник: от -2 до -7 °С», — говорится в материале.