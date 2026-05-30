Юрист рассказал о методе сэкономить на платежах за холодную воду
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, для кого введен тройной повышающий коэффициент тарифа на холодную воду и как избежать его применения.
Основой для определения платы за воду является постановление правительства № 354. В ноябре 2025 года в этот документ были внесены важные изменения. Теперь, если ранее все повышающие коэффициенты при отсутствии приборов учета составляли 1,5, то для холодной воды был введен отдельный коэффициент — 3, пояснил эксперт.
По его словам, нововведение не затрагивает горячую воду и электроэнергию, а также тех, у кого отсутствует техническая возможность установить счетчик. Важно отметить, что само по себе отсутствие счетчика не является нарушением. Верховный суд подтвердил, что применение повышающих коэффициентов задним числом за истекшие расчетные периоды является незаконным, подчеркнул Моисеев.
Несвоевременная поверка прибора учета также не является критичной. Потребитель может доказать, что счетчик функционировал исправно, и в этом случае расчет с учетом повышающего коэффициента может быть отменен, заключил юрист.
