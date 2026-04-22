Юрий Никулин получил орден за уничтожение роты немецких солдат во времена ВОВ
На полях сражений Великой Отечественной войны народный артист СССР Юрий Никулин скорректировал огонь и направил удар по скоплению живой силы немецких оккупантов. Об этом говорится в архивном документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Никулин служил помощником командира взвода в 72‑м отдельном зенитном артиллерийском Пушкинском дивизионе. Согласно тексту наградного листа, 27 июня 1944 года при отражении контратак он обнаружил врага и вызвал огонь на 15 целей. Благодаря точной корректировке огня батареи у пехоты Вермахта не было ни единого шанса — лишь несколько человек в панике сбежали с поля боя, чудом оставшись в живых.
За этот подвиг Никулина наградили орденом Славы третьей степени. Кроме того, в 1945 году артист получил медаль «За отвагу» за проявленные доблесть и мужество.
