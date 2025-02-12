Никитин день 13 февраля: как уберечь себя от бед и сохранить удачу, народные приметы

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В народном календаре 13 февраля — день Никиты-пожарника. Православные христиане в этот день вспоминают святителя Никиту, епископа Новгородского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
В лето Господне 1051 от Рождества Христова в Киеве родился будущий святитель и чудотворец Никита, епископ Новгородский. С юных лет он избрал путь служения Богу и поступил в Киево-Печерский монастырь. В обители он принял постриг и вскоре, по примеру преподобных отцов, удалился в затвор, чтобы предаться молитвам.
Однако враг рода человеческого не дремал. В образе ангела он явился святому Никите и предложил ему отказаться от молитвенного подвига, сосредоточившись на изучении и преподавании Божественных писаний. Прельщенный лукавым, Никита преуспел в изучении Ветхого Завета, но наотрез отказывался говорить о Евангеле.
Киево-Печерская Лавра, старинная старинная иллюстрация, 1898 (Фото: iStock/Timacoch)
Старцы Киево-Печерской обители, узнав о его падении, усердно молились за него. Господь явил Свою милость, и бес отступил от святого. Никита вышел из затвора, возобновил строгий пост и молитву, с усердием упражняясь в послушании и смирении. Господь даровал ему силу преодолевать искушения и достигать духовного совершенства.
По прошествии времени святитель Никита был рукоположен в сан епископа Новгородского. Паства его процветала, а сам он был удостоен дара чудотворений. По молитвам святителя утихали засухи и прекращались пожары.
Святитель Никита управлял Новгородской епархией 13 лет, прославившись мудростью и благочестием. В 1108 году он мирно отошел к Господу, оставив о себе добрую память. В 1558 году, при царе Иоанне Васильевиче, святитель Никита был прославлен в лике святых. Его честные мощи почивают в Софийском соборе Великого Новгорода, источая благодать и принося исцеления всем, с верою приходящим к ним.
Когда отмечают праздник святого
Памятник Тысячелетию России с Софийским собором (Фото: iStock/IgorDymov)
В Православной Церкви память святого великомученика Никиты отмечается несколько раз в году. Основные даты празднования приходятся на 13 февраля, 16 апреля, 27 мая, 10 июня и 28 сентября.
В народном календаре эти даты также получили свои названия. 13 февраля, в день памяти святого Никиты, именуемого в народе Пожарником, совершались обряды, связанные с огнём и защитой от пожаров. 16 апреля святой Никита почитается как Ледолом, так как в этот день часто наблюдались изменения в природе, связанные с таянием льда.
В день почтения святого в другие дни Никита именуется «Хранителем молний» и «Никита Коник», что отражает его особое почитание как заступника от молний и бедствий.
Приметы на Никитин день
- Питомцы прячутся — к сильным морозам.
- Галки и вороны беспрерывно кричат — к снегопаду и метели.
- Ясная ночь — к ясному дню.
- Иней на деревьях — весна будет поздняя.
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Что можно делать 13 февраля
Фото: iStock/Andrii Lysenko
В Никитин день, рекомендуется посетить церковь, помолиться святому Никите и попросить у него защиты от пожаров.
В этот день важно проявлять терпение и не поддаваться на провокации. Можно провести его в полном молчании и «держать язык за зубами», чтобы избежать ссор с окружающими.
Найденные в этот день деньги лучше потратить на помощь нуждающимся чтобы привлечь удачу в год.
Необходимо уделить особое внимание сновидениям, которые были увидены в ночь с 12 на 13 февраля, поскольку они могут нести в себе значимые послания. Плохое сновидение может указывать на возможные проблемы, а хороший сон — к благоприятному исходу текущих дел и задумок.
Что нельзя делать в этот день
- Заниматься тяжёлой работой, чтобы не надорваться;
- Начинать новые дела, так как они обречены на неудачу;
- Выходить лишний раз из дома, чтобы не сглазили;
- Брать что-либо из рук незнакомцев, в этот день с предметом можно забрать беды дающего;
- Отправляться в дальний путь, чтобы избежать неприятностей;
- Давать деньги в долг, так как удача перейдёт к другому.
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