В Госдуме объяснили изменение порядка оплаты за отопление

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Новый порядок оплаты отопления, который подразумевает отказ от распределения суммы на весь год, позволит повысить прозрачность и справедливость в сфере ЖКХ. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, россияне смогут лучше анализировать свои расходы и анализировать их.
«Запрет на распределение платежей за отопление равномерно в течение года и переход к оплате только в отопительный сезон дает гражданам больший контроль над своими расходами и позволяет более четко понимать, за что именно они платят. Одним из главных плюсов этой системы является возможность для каждого жителя проследить соответствие начислений реальному потреблению тепла», — объяснил парламентарий в беседе с RT.Похожего мнения придерживается и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что новый порядок оплаты отопления приведет к росту суммы платежа в отопительный сезон, но повысит прозрачность. Он добавил, что часто слышал жалобы на логику платежей за отопление в летний период, когда оно отсутствует.
«Экономист подтвердил, что российские регионы, в которых сейчас реализуется модель оплаты отопления в течение всего года, смогут оставить действующий порядок», — отмечает издание.Читайте также:
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