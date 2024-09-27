Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании

Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи. Лидером в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы: их выбирают 61,9% и 42,5% респондентов соответственно. Однако многие специалисты по питанию утверждают, что включать колбасу в свой ежедневный рацион не стоит.