Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании в начале следующей недели.
«В субботу достаточно тепло, но при этом утром и вечером дождь. Температура — +18...+23 °С по Москве и области. В воскресенье пройдёт холодный фронт, температура — порядка +15...+17 °С, дожди больше, чем в субботу. И ветер юго-западный в субботу, но западный в воскресенье», — рассказал Шувалов в беседе с RT.
При этом понедельник, по его словам, станет самым холодным днем на следующей неделе. Воздух прогреется всего до 13 °С. Однако уже к среде погода «пойдет на поправку».
При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что в Москве золотой осени не будет из-за засушливого сентября. По ее словам, деревья просто сбросят крону, не сменив цвет листвы.
«Скорее всего, листва высохнет и просто опадет, потому что сейчас очень много зеленых, но уже сухих деревьев. Как правило, такая листва может сохраниться до ноября, а потом просто опадет под воздействием сильных ветров, не поменяв цвет на желтый», — пояснила Позднякова.
Однако местами все же будут прослеживаться оранжевые и багряные деревья, заключила синоптик.
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