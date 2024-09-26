Стало известно, когда в Москву придет осень и где в России уже идет снег

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В предстоящие выходные в Москве будет типичная осенняя погода, ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Температура в пятницу, 27 сентября, в ночные часы в Москве ожидается плюс 13–15 градусов. Температура днем остановится на отметке 19–21 градус. Ветер ожидается достаточно порывистый и плотный, он будет дуть с юга. Его сила составит 6–11 метров в секунду, а днем возможны порывы до 15–18 метров в секунду, — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».
В выходные, по словам синоптика, сохранится пасмурная погода. В субботу днем воздух прогреется до 22 градусов, однако порывы ветра будут достигать 15 м/с. В ночь на воскресенье ожидается ощутимое похолодание. Однако днем 29 сентября будет достаточно тепло, также ожидается до 22 градусов тепла.
Уже на следующей неделе в Москве опять потеплеет, заверил Ильин.
Тем временем в Кемерове 26 сентября прошел сильный снегопад. По данным «Сiбдепо», в районе 13:50 часов в городе начали выпадать обильные осадки в виде крупинок. Однако снег не задержался и быстро растаял. При этом снегопад сопровождался сильным ветром.
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