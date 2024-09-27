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«Температура рухнет»: Синоптик рассказал, когда в Москве и области похолодает

Синоптик Шувалов: в первые дни октября в Москве температура рухнет
27 сентября 2024, 12:52
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Первый месяц осени подходит к концу. Какой погоды ожидать от последних сентябрьских выходных?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, какую погоду ожидать на приближающихся выходных.

«У нас на горизонте довольно-таки хорошие дожди. Сегодня во вторую половину дня, в ночь на субботу будут идти интенсивно, может выпасть большое количество. Но это просто необходимо, чтобы притушить те красные огоньки, которые полыхают по всей Московской области на карте показателя пожарной опасности. Суббота и воскресенье у нас тоже с дождями. Скорее всего они будут приходиться на ночные часы и захватывать утро, как поливальная машина», — сказал синоптик.



Он добавил, что по градусам погода будет теплая и приятная, однако начало октября нас может расстроить.

«Сегодня и завтра будет порывистый и хлесткий ветер. А днем +18, +20 градусов. Основные изменения произойдут в понедельник: южный, юго-западный ветер сменится северным, северо-восточным, и температура рухнет до +11, +13 градусов в дневные часы. Это похолодание будет непродолжительным. А потом снова вернутся +18, +20 градусов днем. Но утром будет прохладно», — рассказал эксперт.

По словам Шувалова, средняя температура этого сентября превышает на десятые среднюю климатическую норму июня для Москвы, поэтому есть все основания утверждать, что сентябрь стал четвертым летним месяцем.

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Для российских учителей запустили онлайн-курс по преподаванию «Семьеведения»
27 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/Drazen Zigic

Бесплатную программу повышения квалификации для учителей курса «Семьеведение» запустили на федеральной инновационной площадке «Единый урок», стать участниками программы могут российские школьные учителя и преподаватели средних специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба Агентства поддержки государственных инициатив.
«Образовательная программа позволит каждому педагогу ознакомиться с методическими, дидактическими и другими аспектами преподавания курса «Семьеведение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа полностью дистанционная, по её итогам педагог получит электронный сертификат о повышении квалификации. Все материалы программы доступны бесплатно как во время обучения, так и после его окончания.

Подробная информация о программе размещена по ссылке.

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#обучение
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Депутат Чепа: Telegram должен работать в рамках российского законодательства
27 сентября 2024, 13:01

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Telegram должен работать в рамках российского законодательства и не противоречить интересам граждан РФ. Так считает депутат Государственной думы, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн призвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам РФ. По его словам, сотрудничество структур поможет искоренить запрещенный контент. В частности, речь идет о порнографии, торговле оружием, запрещенными веществами и о другом всевозможном криминале.

«В первую очередь необходимо, чтобы Telegram работал в рамках российского законодательства. Но при этом важно, чтобы это не противоречило интересам российских граждан, российского бизнеса, которые складываются в столь сложных на сегодняшний день военных условиях, развязанных против России», — сказал Чепа в беседе с RuNews24.ru.

Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.

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СК РФ раскрыл схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта
27 сентября 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Сотрудники следственного комитета России пресекли деятельность группировки, члены которой незаконно оформляли мигрантам российское гражданство. Такая «услуга» стоила до 350 тысяч рублей.
В настоящее время по делу задержано девять фигурантов, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным следователей, злоумышленники, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи в кругу должностных лиц, организовали в 2023 году преступную группу. Они подыскивали граждан Узбекистана и Таджикистана, которые хотели получить гражданство России, но не имели на это законных оснований.

Преступники за вознаграждение от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали фальшивые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, а также фиктивные справки о регистрации на территории ДНР и ЛНР. Это позволяло иностранцам в упрощённом порядке получить гражданство Российской Федерации.

Преступную деятельность группировки пресекли московские следователи и сотрудники ФСБ. В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия. Также установлены и доставлены в Следственный отдел лица, незаконно получившие гражданство РФ. Решается вопрос о лишении их гражданства и последующей депортации.

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#днр
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Парковку за 0 рублей в центре Москвы сделают доступной для водителей с ноября
27 сентября 2024, 12:47

Фото: istockphoto/ASphotowed

Парковка за 0 рублей в центре столицы станет доступной с начала ноября по итогам тестирования динамического тарифа, сообщили в Дептрансе.
«Тестирование пилотного проекта динамического тарифа стартовало в Москве на прошлой неделе. Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пилотном режиме. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 руб., то есть участники могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в набор улиц, участвующих в проекте, входят: Рождественский бульвар, Никитский переулок, а также Тверская Застава, Ильинка и Новая площадь. Ценник на парковку будет варьироваться, исходя из загруженности на участке и начинаться с 0 рублей. Ценовой потолок составляет 800 рублей в час.

«Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей», — резюмировали в Дептрансе.
Ранее сообщалось, на каких специалистов в Москве повышенный спрос.

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#новости
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В Химках с начала года заменили 12 тысяч уличных светильников
27 сентября 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

12 тысяч светильников заменили на энергоэффективные и светодиодные в уличных фонарях на территории городского округа Химки с начала года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заменено 12 тысяч светильников, всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением, всего их будет 263. Кроме того, заменено 13 из 16 километров голого провода и 42 аварийные опоры», — рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.
Отмечается, что работы по модернизации уличного освещения ведутся во всех микрорайонах округа Химки. Отличительной чертой обновлённого уличного освещения стала автоматизированная система управления, позволяющая в реальном времени следить за состоянием всех уличных фонарей и оперативно ликвидировать неполадки. Завершение благоустройства намечено на четвёртый квартал текущего года.

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#химки
#освещение
#модернизация
#благоустройство
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«Анемия и белковая недостаточность»: Диетолог рассказала, кому нельзя отказываться от мяса
Диетолог Ионова: мясо можно заменить бобовыми и злаковыми культурами
27 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/LanaStock

27 сентября считается Всемирным днем без мяса. Известно, что самыми первыми вегетарианцами были Адам и Ева. Живя в райском саду, они питались только растительной пищей.
Сейчас многие люди отказываются от мясных продуктов по самым разными причинам: похудеть, поправить здоровье, получить легкость. Однако, по словам нутрициологов, в мясе содержится необходимый для организма строительный материал — белок. Так ли безопасно прописывать себе «безмясную» диету?

Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от того, какой именно человек отказывается от мяса.

«Если это женщина до климактерического периода, то могут быть риски железо-дефицитной анемии, а если это мужчина с риском сердечно-сосудистых заболеваний, то для него это может быть исключительно полезно и замечательно. Это очень индивидуально», — сказала эксперт.

Она напомнила, что на земле есть конфессии и религии, в которых исключается употребление мяса, однако это не мешает людям быть здоровыми.

«Мясо мы заменяем растительными белками и правильным сочетанием бобовых и злаковых культур. Например, если мы едим что-то, приготовленное из бобовых (чечевицу, нут, фасоль), а потом дополняем это крупяным гарниром, то это будет очень хорошо с точки зрения аминокислотного состава, а аминокислоты — это те кирпичики, из которых белки и состоят. Если мы выбираем из растительных продуктов, то мы можем выбрать соевый сыр или творог, он тоже прекрасен по составу и содержит много железа», — посоветовала диетолог.

Лидия Ионова добавила, что отказ от мяса зависит от состояния здоровья человека.

«Не рекомендуется отказываться от мяса людям с железно-дефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период. Но здесь нет никакого черно-белого мышления, потому что все зависит от того, кому, с чем и для чего рекомендуется воздерживаться от мяса или наоборот его есть», — заключила врач.

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Одежду, памперсы и пеленки отправили жителям Курской области московские магазины игрушек
Детские магазины Москвы отправили гуманитарные грузы в Курскую область
27 сентября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/vejaa

Крупная сеть детских магазинов Москвы при участии правительства столицы отправила пострадавшим жителям Курской области серию гуманитарных грузов. Об этом сообщил 27 сентября столичный Департамент торговли и услуг.
«В качестве гуманитарной помощи собрали по 7,5 тысячи упаковок памперсов и пеленок, 3,5 тысячи штук мыла, столько же детских бутылочек и сосок», — говорится в сообщении.

В недавней партии гуманитарного груза собрали одежду для малышей: более 40 тысяч детских ползунков, кофт, рубашечек и комбинезонов уже отправились в Курскую область.

Столичные предприниматели одни из первых подключились к помощи жителям приграничных регионов. Собирать и упаковывать необходимые вещи помогают не только владельцы бизнеса и благотворительные фонды, но и обычные граждане.

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В Москве вырос спрос на психологов и психиатров в сентябре
27 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/Chinnapong

В сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров. Об этом сообщили в пресс-службах онлайн-сервисов по поиску работы и подбору специалистов hh.ru, «Авито Работа» и SuperJob.
«В Москве число вакансий для психологов выросло с 102 в июне до 195 в сентябре, медиана предлагаемой зарплаты за лето выросла на 4 тыс. руб. и сейчас составляет 79 тыс. руб. Вакансии для психиатров в столице выросли с 67 в июне до 122 в сентябре», – рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе hh.ru.
При этом предлагаемая психиатрам зарплата выросла со 120 тысяч рублей в месяц до 140.

При этом самым большим спросом столице пользуются нейропсихологи, психологи-педагоги, клинические психологи, а также специалисты по реабилитации.

По данным издания, осенью спрос на психологов в Москве вырос на 29% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В пресс-службе «Авито Работы» отметили, что число вакансий психиатров на сегодняшний день почти в 2,5 раза превышает количество вакансий психотерапевтов.

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Парки, набережные и лесные тропы: где покататься на велосипеде в Подмосковье в 2024 году
27 сентября 2024, 12:07

Фото: istockphoto / FotografieLink

Велосипедные прогулки — это отличный способ насладиться природой, укрепить здоровье и получить заряд положительных эмоций. В Московской области есть множество прекрасных мест для любителей этого активного вида отдыха. О самых лучших веломаршрутах Подмосковья расскажет редакция «Радио 1».

Какие веломаршруты есть в Подмосковье

1. Веломаршрут в Мещерском парке

Веломаршрут в Мещерском парке расположен в Одинцовском городском округе. Этот маршрут проходит по живописным тропам и лесным дорожкам, а на территории парка есть красивая пешеходная зона с деревянными лестницами и пандусами, детские игровые комплексы и спортивные площадки.

2. Веломаршрут «Дмитров-Перемилово»

Один из самых длинных маршрутов Подмосковья. Он начинается в центре города, рядом с музеем-заповедником «Дмитровский кремль», где расположены Успенский собор, Елизаветинская церковь и комплекс Присутственных мест. Маршрут подходит для тех, кто хочет совместить катание на велосипеде с осмотром достопримечательностей и насладиться красивым видом окрестностей.

3. Маршрут «Подмосковная Швейцария»

Маршрут «Подмосковная Швейцария» — это живописный веломаршрут в окрестностях Звенигорода. Он начинается в деревне Барвиха и следует вдоль берегов Москва-реки, проходя через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы. Конечная точка маршрута — величественный Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году. Дорога предлагает разнообразные пейзажи. Она подходит для любителей природы и тех, кто хочет насладиться тишиной и спокойствием.

Фото: istockphoto / Dmitry Andreev

В каких парках можно покататься на велосипеде в Московской области

1. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха — это главный парк города Одинцово и Одинцовского городского округа. Это идеальное место для любителей велосипедных прогулок. Парк расположен на территории Подушкинского. Здесь вы найдёте разнообразные маршруты протяжённостью от 3 до 6 километров, а также лыжероллерную трассу. В парке есть комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

2. Лосинский остров

Лосиный остров — это уникальное место для велосипедных прогулок, расположенное на северо-востоке Москвы и в Московской области. Здесь проложено множество велосипедных маршрутов разной сложности, что позволяет удовлетворить потребности как начинающих велосипедистов, так и опытных спортсменов. Маршруты проходят через живописные леса, поля и водоёмы, открывая перед вами захватывающие виды и позволяя насладиться свежим воздухом и тишиной природы.

Кроме того, на территории Лосиного острова можно встретить различных диких животных, таких как лоси, олени, кабаны и зайцы. Это делает прогулку на велосипеде ещё более интересной и познавательной.

Для удобства велосипедистов на территории парка имеются пункты проката велосипедов, а также специальные велосипедные дорожки и парковки.

3. Парк Кузьминки

Парк «Кузьминки» — идеальное место для велосипедных прогулок. Здесь можно насладиться живописными пейзажами, тишиной и свежим воздухом. Маршрут для велосипедистов пролегает через пруды, посёлок и Лыткаринский лес.
Катание возможно в любое время года, а в местном пункте проката можно арендовать велосипед для любой погоды.

Фото: istockphoto / Choreograph

Где ещё можно покататься на велосипеде в Подмосковье

1. Набережная

Многие города Подмосковья имеют красивые набережные, где можно покататься на велосипеде. Это отличный способ насладиться видами на реку и природу.

2. Лесные тропы

Подмосковье богато лесными тропами, которые предлагают красивые пейзажи и возможность насладиться природой.

3. Сельские дороги

В некоторых районах Подмосковья есть сельские дороги, которые подходят для катания на велосипеде. Они предлагают красивые виды и возможность насладиться сельской местностью.

Как правильно кататься на велосипеде

  • Подготовьте свой велосипед. Проверьте, что все детали велосипеда в хорошем состоянии. Убедитесь, что тормоза работают исправно, а шины накачаны.
  • Выберите подходящую одежду и обувь. Одежда должна быть удобной и не сковывать движения. Обувь должна обеспечивать хорошее сцепление с педалями.
  • Соблюдайте правила дорожного движения. Не забывайте, что вы находитесь на дороге, поэтому соблюдайте все правила и будьте внимательны.
  • Не забывайте о безопасности. Носите шлем и другие средства защиты. Это поможет избежать травм в случае падения.
Подмосковье предлагает множество прекрасных мест для катания на велосипеде. Выберите подходящий маршрут и наслаждайтесь активным отдыхом на природе!

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