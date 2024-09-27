«Температура рухнет»: Синоптик рассказал, когда в Москве и области похолодает

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Первый месяц осени подходит к концу. Какой погоды ожидать от последних сентябрьских выходных?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, какую погоду ожидать на приближающихся выходных.
Он добавил, что по градусам погода будет теплая и приятная, однако начало октября нас может расстроить.
По словам Шувалова, средняя температура этого сентября превышает на десятые среднюю климатическую норму июня для Москвы, поэтому есть все основания утверждать, что сентябрь стал четвертым летним месяцем.
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«У нас на горизонте довольно-таки хорошие дожди. Сегодня во вторую половину дня, в ночь на субботу будут идти интенсивно, может выпасть большое количество. Но это просто необходимо, чтобы притушить те красные огоньки, которые полыхают по всей Московской области на карте показателя пожарной опасности. Суббота и воскресенье у нас тоже с дождями. Скорее всего они будут приходиться на ночные часы и захватывать утро, как поливальная машина», — сказал синоптик.
Он добавил, что по градусам погода будет теплая и приятная, однако начало октября нас может расстроить.
«Сегодня и завтра будет порывистый и хлесткий ветер. А днем +18, +20 градусов. Основные изменения произойдут в понедельник: южный, юго-западный ветер сменится северным, северо-восточным, и температура рухнет до +11, +13 градусов в дневные часы. Это похолодание будет непродолжительным. А потом снова вернутся +18, +20 градусов днем. Но утром будет прохладно», — рассказал эксперт.
По словам Шувалова, средняя температура этого сентября превышает на десятые среднюю климатическую норму июня для Москвы, поэтому есть все основания утверждать, что сентябрь стал четвертым летним месяцем.
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Анастасия Бондарева