Синоптик Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на сушу на юге России

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
Он призвал людей, находящихся в регионе, опасаться выхода смерчей на сушу.
А в центре погоды «Фобос» спрогнозировали рост температуры воздуха в Москве.
Ранее водителей предупреждали о том, что в жарку погоду оставлять в запертой машине детей или животных смертельно опасно.
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«Смерчи будут развиваться, и нужно опасаться выхода их на сушу. Потому что при выходе на сушу они могут формировать высокие волны в руслах рек. Подъём может достигать нескольких метров. То есть сказать, где это произойдёт и произойдёт ли вообще, нельзя, но вероятность есть», — пояснил в беседе с RT Шувалов.
А в центре погоды «Фобос» спрогнозировали рост температуры воздуха в Москве.
«С сегодняшнего дня управление погодой перешло в руки погожего антициклона. Он рассеет облака и прекратит дожди. А это позволит температуре подрасти до 24-26°C. Солнечная и сухая антициклональная погода задержится как минимум до конца рабочей недели. При этом к среде температура подрастет до 26-28°C, то есть она будет на 2-3°C теплее положенного», — прокомментировали в беседе с «Вечерней Москвой» специалисты.
Ранее водителей предупреждали о том, что в жарку погоду оставлять в запертой машине детей или животных смертельно опасно.
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Мелисса Тимофеева