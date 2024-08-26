Синоптик Шувалов раскрыл, какой будет первая неделя сентября

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первые семь дней сентября в Москве будут тёплыми.
По его словам, температура будет достигать 25°C. При этом эта неделя станет последней с 30-градусной жарой.
А вот жителей Кузбасса ожидают ливни и туманы.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето в Москве будет в сентябре.
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«Как пойдёт дальше, я затрудняюсь ответить, но неделя с 2 сентября будет очень теплой. Воздух будет прогреваться не до 30, а всего до 25°C», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.
А вот жителей Кузбасса ожидают ливни и туманы.
«В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с дождями от небольших до умеренных. Ветер западный, умеренный. Температура в ночные часы в пределах 6-11°C, днем около отметок 18-23°C», — приводит «Сiбдепо» сообщение областного Гидрометеоцентра.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето в Москве будет в сентябре.
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Мелисса Тимофеева