«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье

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В Москву и Подмосковье вернулась жара, но долго ли она продлится? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.
«Никаких сюрпризов нас не ждет на этой неделе. Сказочная жара будет сегодня и завтра, потом она чуть-чуть поубавит свою прыть, и температура понизится до 25, 26 градусов. Но это произойдёт скорее всего после среды, а к концу недели опять 26-28. Старт бархатного сезона. Есть вероятность небольшого кратковременного дождя, когда будет проходить фронтальный раздел двух антициклонов», — сообщил синоптик.
Он добавил, что сентябрь не будет холодным, а купальный сезон для некоторых людей может продлиться вплоть до последних дней августа.
«Сентябрь примет жаркую эстафету августа. Это более вероятно, чем обрушение какого-то холода. Температура воды будет держаться от 16 до 19 градусов, может, на мелководьях будет немного повыше. Те, кто привычен к этим температурам, как говорят, велком в воду. Но и на берегу можно прекрасно провести время», — сказал собеседник.
В других регионах России, по словам главы прогностического центра «Метео», тоже нет ничего выдающегося.
«Всем районам европейской части грех жаловаться на погоду, если и жаловаться, то на дефицит осадков в южной половине. Будет 25-30 градусов. Тоже вполне хорошая погода. На Урале сначала погреются, а потом температура понизится, и будут кратковременные дожди. Очень сильные дожди с неприятным ветром штормового характерами и осадками до 50-60 мм ожидаются на Курилах», — рассказал эксперт.
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