МЧС: Площадь пожара под Феодосией в Крыму увеличилась до 75 гектаров

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Площадь природного пожара в Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму в настоящее время увеличилась до 75 гектаров. Работы по тушению огня ведутся с земли и с воздуха.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ведомстве уточнили, что горит сухая растительность. Спасателям удалось остановить распространение огня и не допустить его перехода на находящиеся поблизости СНТ «Волна» и «Рассвет». Распространению пожара способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода.
По сообщению ведомства, к тушению пожара привлечены более 380 человек личного состава и 105 единиц специальной техники, в том числе два пожарных вертолёта Ми-8 МЧС России. Сегодня с утра вертолёты совершили 10 сливов и сбросили на очаги пожара 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря.
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Александр Бойцов