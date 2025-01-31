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В выходные Москву накроют дожди и мокрый снег

Синоптик Вильфанд: в Москве в выходные ожидаются плюсовые температуры и дожди
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

В Москве в эти выходные, 1 и 2 февраля, ожидаются преимущественно плюсовые температуры, дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +3 до +5 градусов, в воскресенье — от -2 до +2.
«Спад температуры произойдет из-за смены циркуляции – воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, а после с запада и северо-запада. <…> Кроме того, в воскресенье пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. По столице они выпадут на уровне 2–3 миллиметров, подытожил специалист», — пишет «Москва 24» после беседы с синоптиком.
Однако далеко не по всей России ожидается столь щадящая погода, как в Москве. К примеру, в Кемеровской области уже в ночь на субботу температура опустится до -20 градусов, а местами и вовсе до -28. Как сообщает «Сiбдепо», днем воздух прогреется от -9 до -14, местами до -19.


«Метеоусловия будут такими же, как в пятницу — небольшой, местами умеренный снег. Местами вновь будут метели. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.
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Риелтор раскрыл, как получить скидку в 20% при покупке квартиры
Риелтор Шурыгин: застройщики делают скидку до 20% на переоцененные квартиры
31 января 2025, 11:24

Фото: iStock/yavorskiy

Россияне, планирующие купить новую квартиру на первичном рынке, могут получить скидку до 20%. Об этом рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. По его словам, такие скидки чаще всего делают на жилье в отдельных ЖК, которые были переоценены в прошлом.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что дисконт предоставляют при выполнении определенных условий, например, если вся сумма вносится сразу.
«Да, действительно, наблюдаем хороший дисконт сейчас от застройщиков, прежде всего по первичке. Это скорее точечные проекты, отдельные ЖК, которые были переоценены в прошлом. Поэтому сейчас они вынуждены делать скидки в 10–20% на отдельные лоты», — отметил Шурыгин.
Он также добавил, что скидки до 10% можно получить и при покупке квартир на вторичном рынке — у тех собственников, которые хотят быстрее продать их для того, чтобы вложиться в новое жилье.

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В Подмосковье благодаря тёплой зиме нарастили темпы ямочного ремонта дорог
31 января 2025, 11:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Аномально тёплый январь позволил дорожникам Московской области в два раза увеличить объёмы ямочного ремонта: с начала января они ликвидировали около 49 тысяч дефектов асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Темп работ увеличен в два раза — в том числе за счёт частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. Всего с начала месяца было устранено 49 тысяч ям, из них 26 тысяч — на региональных дорогах», — говорится в сообщении.
Для сравнения — в январе 2024 года дорожникам удалось ликвидировать всего около 4 тысяч ям.

Отмечается, что в Московской области состояние дорог обследуют ежедневно. Первоочередной ремонт — в течение суток — проводится для ликвидации «аварийных ям». Срок для ликвидации ям на вылетных магистралях и центральных улицах городов — трое суток, на остальных городских дорогах — пять суток, а в деревнях и между деревнями — семь-десять суток.

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#подмосковье
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У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей
31 января 2025, 10:53

Фото: iStock/sudok1

Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова серьезное инфекционное поражение тканей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, у мужчины пострадали межпозвоночные диски. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы болезнь отступила. Однако пока ситуация осложняется хроническими заболеваниями артиста и тяжелой анемией.

89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября 2024 года с инсультом. Через некоторое время ему провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

В декабре Ливанова экстренно увезли в больницу в Москве и прооперировали, удалив тромб, закупоривший артерию в руке. Невестка Ливанова эту информацию подтвердила.

В январе СМИ сообщили, что Ливанов провел в реанимации несколько суток с расстройством мозгового кровообращения, однако его супруга эти данные не подтвердила.

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Семена от рака: Врач назвал полезные свойства известной ягоды
Врач Болибок: в семенах шиповника может быть самое полезное
31 января 2025, 10:46

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

В последнее время в социальном пространстве все больше стали обращать внимание на природные источники. Есть мнение, что плоды шиповника по количеству противораковых соединений равны ягодам Годжи. Также известно, что в порции шиповника 6,5% чистого потенциала для новых лекарств.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что после того, как были открыты различные соединения в тропических ягодах, начали изучаться те, что принадлежат «родным местам».

«Произрастающие растения в сходных условиях выдают одинаковые формы, будут содержать где-то похожие друг на друга химические соединения», — прокомментировал эксперт.

По его словам, прежде, чем использовать ягоды шиповника в каких-либо блюдах, нужно хорошо их очистить от семечек.

«Обычно семечки шиповника не едят, но, может, скоро выяснится, что они являются носителем самого полезного. Как это часто бывает», — предположил врач.

Он добавил, что в шиповнике много витамина С, провитамина А и бета-каротина, что способствует подержанию иммунитета.

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Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%
31 января 2025, 10:14

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На территории жилого комплекса «Новые Котельники» строится детский сад для 235 детей. Это дошкольное учреждение возводит ООО СЗ «Котельники» в рамках комплексного развития территории одноимённого городского округа, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь детского сада составляет более 4 тысяч квадратных метров. Здание состоит из одного подземного и трёх наземных этажей. В детском саду есть групповые, кружковые, универсальные комнаты и залы для занятий, а также пищеблок с кухней полного цикла и медицинский кабинет. На прилегающей территории будут оборудованы игровые и спортивные площадки.

На строительной площадке завершены монолитные работы по созданию конструкции здания. Частично выполнены работы по благоустройству территории. Готовность объекта составляет 68%. В ближайшее время застройщик планирует начать монтаж вентилируемых фасадов, установку веранд и малых архитектурных форм.

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Комлесхоз Подмосковья за год выиграл в судах более тысячи дел
31 января 2025, 10:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 1 тыс. дел выиграл в судах Комитет лесного хозяйства Московской области в 2024 году, большинство дел было связано с земельными спорами, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2024 году Комлесхоз принял участие в рассмотрении более 2 тысяч дел. По 1133 делам суды признали требования Комитета обоснованными и законными. Остальные дела находятся в процессе рассмотрения», — отметил глава областного ведомства Евгений Агулов.
Уточняется, что подмосковный Комлесхоз участвует в судах по самозахвату лесных участков, незаконным возведениям ограждений и строений на лесных участках, по задолженностям оплаты по аренде участков, а также по возмещению вреда, нанесённого лесам, и пр. За минувший год в счёт возмещения причинённого лесам ущерба и оплаты арендных долгов суды взыскали с ответчиков в пользу Комлесхоза свыше 100 млн рублей.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Московской области утром 31 января достигла три балла
31 января 2025, 09:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В пятницу утром, 31 января, загруженность дорог в Московской области оценивается в 3 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть предельно внимательными. Важно придерживаться скоростного режима, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, которые могут привести к аварийным ситуациям.

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#пробки
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Жителей Подмосковья пригласили на соревнование по спортивной орнитологии
31 января 2025, 09:37

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Зимнее соревнование по спортивной орнитологии будет проходить в России с 10 февраля по 10 марта, жители Подмосковья смогут принять в нём участие в своей территориальной номинации, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В соревновании будут участвовать команды в составе от двух до пяти человек. В команду может войти любой желающий. Конкурс будет проходить дистанционно в следующем формате: участники команды фотографируют птиц, определяют, что это за вид, и пересылают снимки жюри соревнования. Жюри определит правильность определения вида и подведёт итоги конкурса», — говорится в сообщении.
Соревнование будет проводиться в девяти территориальных номинациях, включая столичный регион (Москва и Подмосковье), Дальний Восток, Урал, Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ и пр. Кроме того, будет составлен общий рейтинг всех команд.

Подробная информация о соревновании размещена по ссылке.

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В Ленинском округе открылась детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену
31 января 2025, 09:32

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе, открылась новая детская и взрослая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Теперь в комфортных условиях медицинская помощь станет доступнее почти для 50 тыс. жителей – это как взрослые, так и и дети. Сформировали команду медицинских специалистов, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике принимают педиатры, терапевты и специалисты узкого профиля: неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены специальные фильтр-боксы.

В поликлинике имеется современный блок лучевой диагностики, оснащённый рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом и стоматологическим рентгеном.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Кроме того, здесь есть блоки функциональной диагностики, физиотерапии и дневной стационар. В детской части здания расположены массажный кабинет, кабинет лечебной физкультуры с душевыми и раздевалками, игровая зона для детей и колясочная для мам с грудными малышами.

Поликлиника находится по адресу: Московская обл., д. Мисайлово, Пригород Лесное,ул.Современников д.1.

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