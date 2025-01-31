В выходные Москву накроют дожди и мокрый снег

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В Москве в эти выходные, 1 и 2 февраля, ожидаются преимущественно плюсовые температуры, дожди и мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +3 до +5 градусов, в воскресенье — от -2 до +2.
«Спад температуры произойдет из-за смены циркуляции – воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, а после с запада и северо-запада. <…> Кроме того, в воскресенье пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. По столице они выпадут на уровне 2–3 миллиметров, подытожил специалист», — пишет «Москва 24» после беседы с синоптиком.Однако далеко не по всей России ожидается столь щадящая погода, как в Москве. К примеру, в Кемеровской области уже в ночь на субботу температура опустится до -20 градусов, а местами и вовсе до -28. Как сообщает «Сiбдепо», днем воздух прогреется от -9 до -14, местами до -19.
«Метеоусловия будут такими же, как в пятницу — небольшой, местами умеренный снег. Местами вновь будут метели. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.Читайте также:
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