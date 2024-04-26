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Чистый четверг 2 мая 2024: в чем его суть и что запрещено

26 апреля 2024, 12:07
Фото: istock /Igor Klyakhin

Фото: istock /Igor Klyakhin

В 2024 году Чистый четверг выпадает на 2 мая. В этот день принято совершать омовение, посещать службу в храме, а также наводить порядок в доме. О том, какие еще традиции существуют, и чего нельзя делать согласно церковным поверьям, расскажет редакция «Радио 1».

Великий пост 2024


В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая включительно. Первые шесть недель называют Святой четыредесятницей, а последняя неделя поста широко известна как Страстная седмица. Церковный устав предполагает ряд ограничений, которые верующие христиане должны соблюдать во время Великого поста.



В том числе накладывается запрет на употребление некоторых продуктов, как правило, это пища животного происхождения.


Страстная неделя или страстная седмица в 2024 году


Страстной неделей называют дни, которые предшествуют Пасхе. В 2024 году страстная седмица начинается с 29 апреля и продолжится до 4 мая включительно. Православные христиане в эти дни вспоминают о земной жизни Иисуса Христа, его лишениях, прощении, погребении.

Вербное воскресенье 2024


Вербное воскресенье отмечается за одну неделю до наступления светлого праздника Пасхи. В 2024 году оно выпадает на 28 апреля. Торжество утверждено церковью в честь Входа Господня в Иерусалим. Согласно церковному преданию, воскресшего Христа шумно встречали верующие при его въезде в Иерусалим, бросая на дорогу пальмовые ветви.

В России пальмовые ветви заменены на веточки вербы, которые первыми расцветают весной и символизируют начало новой жизни.

Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника
Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника


Православная Пасха в 2024 году


В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Утром в после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами и куличами обмениваются родные и знакомые.


Чистый четверг: что такое


Чистый четверг — это народное название Великого четверга, четвертого дня Страстной седмицы Великого поста Во время страстной недели верующие посещают церковные торжества и богослужения. Одним из самых значимых дней на неделе является Чистый четверг. В этот день вспоминают о Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Евхаристии (благодарения).

В этот день начинается активная подготовка к грядущей Пасхе. Верующие убирают дома, пекут куличи, красят яйца.


Суть Чистого четверга для православных


Для верующих христиан Чистый четверг – это день очищения от всех грехов. Считается, что в этот день сын Божий установил одно из главных церковных таинств – причастие. Сначала состоялась трапеза, где они вкушали хлеб и вино.


Что принято делать в Чистый четверг


В Чистый четверг принято наводить порядок в доме и совершать обряд омовения. Омовение стоит совершать не вечером, а рано утром – перед восходом солнца. Кроме того, согласно традиции, умывать лицо нужно из серебряной посуды (можно даже из ложки). После умывания и купания приступали к генеральной уборке в доме – вытирали пыль, мыли полы и окна.

Также в Чистый четверг следует пересчитать деньги. Такая традиция приманивала богатство и благополучие. Проводить такой обряд следует три раза в день: перед восходом солнца, в полдень и после заката.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

Что нельзя делать в Чистый четверг


Так как Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста, запрещается посещать любые увеселительные мероприятия. Нельзя венчаться, жениться, праздновать дни рождения, употреблять алкоголь, есть мясо и молочные продукты.

Как отмечают Чистый четверг в разных странах


Чистый четверг справляют не только православные верующие из России. Религиозные шествия проходят в этот день в Испании, Греции, Франции, Англии, Финляндии и Италии. В каждой стране существуют свои обычаи, связанные с празднованием церковного торжества.

В Греции, например, выпекают специальный хлеб, который подается к обеду. Считается, что он помогает очиститься от грехов. Во Франции люди омывают друг другу ноги в этот день, а в Англии принято заниматься благотворительностью.

В Италии принимают гостей, угощая их супом из мидий и хлебом с розмарином и изюмом.

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Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать
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#богослужения
Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год
Российские аналитики выяснили индекс шашлыка
26 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Oksana Starostina

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%.
По данным RT, в чьём распоряжении оказались данные исследования, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.

«Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%», — говорится в исследовании.

А вот стоимость на шашлык из курицы выросла на 25% и составила 339,96 рубля. При этом стоимость шашлыка из индейки увеличилась на 16% и составила 457,62 рубля.

Специалисты также обратили внимание и на цену на комплект шампуров, средняя цена которого составила 294,34 рубля, а мангал в среднем можно приобрести за 442,35 рубля, за уголь придется отдать примерно 213,24 рубля, а за средство для розжига — 126,05 рубля.
В рамках исследования специалисты проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.

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Расписание поездов Ленинградского направления изменится в конце апреля и начале мая
26 апреля 2024, 12:03

Фото: iStock/Oksana Starostina

График движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится 28-29 апреля и 2-7 мая из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанные периоды запланированы работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между станциями Подсолнечная и Клин, а также обновление пути на станции Терешкино», — говорится в сообщении.
В связи с работами будет изменено расписание электричек на участках Москва — Конаково, Москва — Тверь, а также Тверь — Торжок. У некоторых пригородных поездов отменят ряд остановок, часть электричек временно отменят.

Актуальное расписание размещается на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Психолог дала советы, как построить прочные и здоровые отношения на всю жизнь
Психолог Лубенская: Не нужно погружаться в партнера с головой
26 апреля 2024, 11:40

Фото: iStock/Primorac91

Многие пары рушатся из-за недоверия партнеров друг другу. Клинический психолог Юлия Лубенская дала советы влюблённым, как построить прочные и здоровые отношения на всю жизнь.
По словам специалиста, не стоит погружаться в партнера с головой и соблюдать личные границы друг друга.

«Бывает, что люди проводят все свое время вместе и начинают целиком тонуть друг в друге. Они полностью абстрагируются от внешнего мира и совсем забывают о своем окружении. Это начало конца, потому что, когда стираются все личные границы — отношения заканчиваются», — рассказала Лубенская в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, в любых отношениях партнёры должны выделять личное время для себя. Стоит общаться с друзьями, заниматься самообразованием, то есть проводить время отдельно от друг от друга. В здоровых отношениях также должны быть личные деньги, своё мнение и друзья.

Это отнюдь не означает, что каждый должен быть сам за себя, просто каждому из партнёров должно быть хорошо как вместе, так и отдельно. Если люди сильно срастаются друг с другом и становятся единым целым, то рушатся личные границы. Очень важно выстраивать отношения, сохраняя личное пространство и время, подчеркнула психолог.

Для этого необходимо всецело доверять друг другу и не переживать, с кем и где находится партнёр. Для этого стоит работать над самооценкой и понимать, стоит ли выстраивать отношения, в которых нет доверия.

«Пока вы не научитесь доверять своему партнеру и быть отдельными личностями, здоровые и крепкие отношения вы точно выстроить не сможете. Постоянные ссоры, конфликты, недопонимания или прочие неприятности между вами будут просто неизбежными», — отметила Лубенская.

Она посоветовала постараться быстро решить такую проблему, в противном случае сохранить отношения не получится.

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В Дмитровском округе оштрафовали двух нелегальных перевозчиков мусора
26 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух нарушителей правил перевозки строительных отходов задержали в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Одного из нарушителей задержали в селе Озерецкое, он ехал на машине, загруженной строительным мусором. Второго задержали в посёлке Некрасовский: он перевозил на самоходной технике бой кирпича и бетона. У обоих задержанных не было разрешительных документов на перевозку отходов», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
На задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении и наложены штрафы.

Ранее сообщалось, что подмосковные инспекторы экологического надзора в городском округе Коломна провели проверку предприятия, занимающегося переработкой бывшего в употреблении пластика.

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#дмитровский городской округ
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#строительный мусор
#штрафы
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Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями
Астролог Шенберг: самыми заботливыми мужьями становятся Девы, Раки и Львы
26 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/m-gucci

Мужчины, рождённые под знаками Девы, Рака, Льва, Тельца и Козерога, часто становятся самыми заботливыми мужьями. Об этом рассказала астролог Мария Шенберг.
«Мужчина-Дева очень хорошо понимает женскую логику, поэтому с ним не будет бурных ссор. Вместо этого он устроит с женой разговор по душам, расставит все точки над i, подберет подходящие слова и сможет реально ими утешить», – отметила астролог в беседе с «Москвой 24».

При этом мужчина-Рак готов носить супругу на руках, исполнять её прихоти и даже взять на себя женские обязанности, лишь бы жена была счастлива.

Супруг-Лев будет максимально стараться, чтобы у его жены всё было лучше, чем у всех. Это касается одежды, дома и остального.
А вот самым образцовым семьянином является Телец. Он будет всё своё свободное время проводить с женой, при этом постарается добиться достатка. Мужчины-Тельцы очень любят готовить и довольно гостеприимны.

Козерогам важно, чтобы жена соответствовала их статусу, поэтому они будут помогать супруге в бизнесе или работе.

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ФОК с универсальным спортзалом в Бронницах достроят в декабре
26 апреля 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

ФОК с универсальным спортзалом в Бронницах достроят в декабре
«В настоящее время строители монтируют основные несущие конструкции надземной части здания, возводят стены, монтируют наружные инженерные сети. Работы ведутся в соответствии с графиком. На площадке занято 54 человека, используется четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
По проекту, общая площадь ФОКа составит свыше 2 тыс. квадратных метров, здесь будет универсальный спортзал для тренировок и соревнований по различным игровым видам спорта, а также спортзал для индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами и зал для фитнеса. Кроме того, предусмотрены раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и буфет.

На прилегающей территории будет оборудована парковка.

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#министерство строительного комплекса мо
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Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники
Вильфанд: В праздничные выходные в столичном регионе ожидается до 21 градуса тепла
26 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

На длинных праздничных выходных температура воздуха в дневное время в Москве и области может дойти до 21 градуса тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на воскресенье, 28 апреля, северный ветер приведет к понижению ночной температуры, будет всего 4–6 градусов выше нуля. Местами ожидается небольшой дождь.

«Уже днем 28 апреля – облачно с частыми прояснениями. Погода будет без осадков, плюс 16–18 градусов. Но и такой температурный фон будет выше нормы примерно на 2–3 градуса. Такая же погода, но уже совсем без осадков, солнечная, будет 29–30 апреля», – сказал Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».

Ночью температура в столице не превысит пяти градусов. При этом днём воздух будет прогреваться до 21 градуса.

В субботу в Москве ожидается летний день. Ожидается до 20–22 градусов тепла, при этом в области столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Ночью температура не опустится ниже 10 градусов. Однако местами пройдёт дождь с грозой, усилится ветер.

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#воздух
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«Может напугать и даже навредить»: Кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки
Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей
26 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/Kerkez

Когда у тебя есть собака, важно обеспечить комфорт не только ей, но и окружающим людям и животным. Если собака бурно реагирует на хозяина и окружающих, например, прыгает при встрече – это может стать серьезной проблемой.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.

«Если собака демонстрирует избыточные эмоции, например, прыгает на гостей в доме или на прохожих, то задача хозяина научить ее спокойной реакции. Такое поведение может напугать и даже навредить. Важно не поощрять бурную реакцию. Если, например, собака прыгает на вас, когда вы приходите домой, реагируйте спокойно, не обращая внимания на питомца до тех пор, пока он не успокоится. Не помешает и обучение командам «Сидеть!» или «Лежать!». Обязательно работайте с перевозбуждением, это сказывается на поведении животного как дома, так и на улице», — прокомментировал эксперт.

По мнению кинолога, бурная реакция собак происходит по определенным причинам.

Закрепленная привычка

Когда щенок с детства привыкает бурно реагировать на пришедшего домой хозяина и домочадцев, это поведение будет проявляться и во взрослом возрасте, если его не корректировать. Чаще всего такую реакцию поощряет хозяин. Он реагирует на то, что любимец встречает его у порога, подбадривает его во время прыжков, дает позитивную обратную связь. Таким образом эта привычка будет сопровождать питомца всегда, при этом прыгать при встрече или знакомстве собака может не только на хозяина, но и на других людей.

Перевозбуждение

Чрезмерная возбудимость и активность собаки может быть обусловлена нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости питомца. Она будет активно проявляться, если хозяин не занимается этой проблемой, не уделяет должное внимание прогулкам и занятиям с любимцем. Из-за этого собака может не справляться с эмоциями и ярко реагировать на встречу с хозяином или незнакомыми людьми, пытаясь на них запрыгнуть.

Недостаток воспитания

Если хозяин не занимается воспитанием собаки, то он может сталкиваться с проблемным поведением, в частности с прыжками на собаковода, гостей в доме и прохожих. Когда питомец не знает правил и границ, а хозяин не обращает внимание на нежелательное поведение, о спокойной встрече гостей и прогулках можно забыть.

Эксперт отметил, что главную роль в коррекции такого поведения играет хозяин, поэтому нужно воспитывать с раннего возраста.

«Например, если щенок пытается опереться на вас лапами или запрыгнуть, нужно сразу пресекать такое поведение. Опуститесь на колени, дайте себя понюхать, усадите малыша, дождитесь, что он успокоится и похвалите его. Вы можете отвлекать его игрой или усаживать командой «Сидеть!», предотвращая попытки запрыгнуть на хозяина. Таким образом с детства вы обучаете питомца правильному поведению.
Если на вас или прохожих прыгает взрослый пес, нужно научить его спокойной реакции. Во-первых, нельзя поощрять поведение питомца, не позволяйте собаке запрыгивать на вас, не говорите с ней возбужденным тоном. Если питомец пытается запрыгнуть, повернитесь спиной, игнорируйте собаку до тех пор, пока она не успокоится. После этого отдайте команду «Сидеть!» и поощрите за спокойную реакцию. Важно постепенно переучивать собаку, не все может получиться сразу, главное показать, что такое поведение недопустимо», — дал рекомендации эксперт.

На улице не позволяйте любимцу прыгать на прохожих, для этого слегка одергивайте поводок и отдавайте команду «Нельзя!», когда питомец успокаивается, хвалите его и только после этого разрешайте знакомиться с человеком.
Постепенно поведение собаки измениться, главное постоянно работать с любимцем и поощрять его за успехи, заключил Владимир Голубев.

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#эмоции
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Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры» по электронной коммерции
26 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/Ridofranz

Новый обучающий семинар для школьников в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» откроется 6 мая, он будет посвящён технологии интернет-торговли, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Из нового урока ребята узнают, как технически устроена электронная коммерция, а также люди каких профессий участвуют в создании и поддержке технологий интернет-торговли», — говорится в сообщении.
В уроке есть блоки разных уровней сложности — для младшеклассников, учеников средней школы и старшеклассников. Интерактивные тренажёры помогут ученикам примерить на себя роль программистов, аналитиков и тестировщиков. Ребята проведут собственное исследование рынка и узнают, как справиться с высокими нагрузками на сайт.

Новый учебный материал будет доступен с 6 мая на портале проекта «Урок цифры».

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