Чистый четверг 2 мая 2024: в чем его суть и что запрещено

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В 2024 году Чистый четверг выпадает на 2 мая. В этот день принято совершать омовение, посещать службу в храме, а также наводить порядок в доме. О том, какие еще традиции существуют, и чего нельзя делать согласно церковным поверьям, расскажет редакция «Радио 1».
Великий пост 2024
В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая включительно. Первые шесть недель называют Святой четыредесятницей, а последняя неделя поста широко известна как Страстная седмица. Церковный устав предполагает ряд ограничений, которые верующие христиане должны соблюдать во время Великого поста.
В том числе накладывается запрет на употребление некоторых продуктов, как правило, это пища животного происхождения.
Страстная неделя или страстная седмица в 2024 году
Страстной неделей называют дни, которые предшествуют Пасхе. В 2024 году страстная седмица начинается с 29 апреля и продолжится до 4 мая включительно. Православные христиане в эти дни вспоминают о земной жизни Иисуса Христа, его лишениях, прощении, погребении.
Вербное воскресенье 2024
Вербное воскресенье отмечается за одну неделю до наступления светлого праздника Пасхи. В 2024 году оно выпадает на 28 апреля. Торжество утверждено церковью в честь Входа Господня в Иерусалим. Согласно церковному преданию, воскресшего Христа шумно встречали верующие при его въезде в Иерусалим, бросая на дорогу пальмовые ветви.
В России пальмовые ветви заменены на веточки вербы, которые первыми расцветают весной и символизируют начало новой жизни.
Вербное воскресенье 2024: История и традиции праздника
Православная Пасха в 2024 году
В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Утром в после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами и куличами обмениваются родные и знакомые.
Чистый четверг: что такое
Чистый четверг — это народное название Великого четверга, четвертого дня Страстной седмицы Великого поста Во время страстной недели верующие посещают церковные торжества и богослужения. Одним из самых значимых дней на неделе является Чистый четверг. В этот день вспоминают о Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Евхаристии (благодарения).
В этот день начинается активная подготовка к грядущей Пасхе. Верующие убирают дома, пекут куличи, красят яйца.
Суть Чистого четверга для православных
Для верующих христиан Чистый четверг – это день очищения от всех грехов. Считается, что в этот день сын Божий установил одно из главных церковных таинств – причастие. Сначала состоялась трапеза, где они вкушали хлеб и вино.
Что принято делать в Чистый четверг
В Чистый четверг принято наводить порядок в доме и совершать обряд омовения. Омовение стоит совершать не вечером, а рано утром – перед восходом солнца. Кроме того, согласно традиции, умывать лицо нужно из серебряной посуды (можно даже из ложки). После умывания и купания приступали к генеральной уборке в доме – вытирали пыль, мыли полы и окна.
Также в Чистый четверг следует пересчитать деньги. Такая традиция приманивала богатство и благополучие. Проводить такой обряд следует три раза в день: перед восходом солнца, в полдень и после заката.
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Что нельзя делать в Чистый четверг
Так как Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста, запрещается посещать любые увеселительные мероприятия. Нельзя венчаться, жениться, праздновать дни рождения, употреблять алкоголь, есть мясо и молочные продукты.
Как отмечают Чистый четверг в разных странах
Чистый четверг справляют не только православные верующие из России. Религиозные шествия проходят в этот день в Испании, Греции, Франции, Англии, Финляндии и Италии. В каждой стране существуют свои обычаи, связанные с празднованием церковного торжества.
В Греции, например, выпекают специальный хлеб, который подается к обеду. Считается, что он помогает очиститься от грехов. Во Франции люди омывают друг другу ноги в этот день, а в Англии принято заниматься благотворительностью.
В Италии принимают гостей, угощая их супом из мидий и хлебом с розмарином и изюмом.
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Анастасия Хохлова