Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей московского региона

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В столице с 29 по 30 мая ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов, объявлено штормовое предупреждение.
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона в ближайшие дни.
По словам специалиста, в настоящий момент погода сильно забежала вперёд, она превышает июльскую температуру на 2-3 градуса.
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«Жара в 30 градусов продержится до пятницы включительно, в субботу и воскресенье нас ждут ливневые дожди и грозы. Они придут во второй половине дня и собьют температуру, но не очень сильно. На выходных можно рассчитывать на 25 градусов, даже чуть выше. Но это даже благо, в условиях города +30 -- это испытание», — рассказал эксперт.
По словам специалиста, в настоящий момент погода сильно забежала вперёд, она превышает июльскую температуру на 2-3 градуса.
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Анастасия Бондарева