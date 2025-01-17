Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в Крещенскую ночь

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В Москве и области аномально теплая для января погода. У людей возникает вопрос: стоит ли ждать настоящих зимних морозов?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о том, какая погода ждет жителей Москвы и области на выходных.
По его словам, 70% месячной нормы осадков выпало, и будет еще добавляться, а вопрос о настоящих зимних морозах остается открытым.
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«Крещенская ночь пройдет при положительной температуре +1 градус. С неба будет падать то ли дождь, то ли мокрый снег. В воскресенье утром будет слабый минус. В понедельник еще +1, +2 градуса, а более-менее намек на зиму ожидается во вторник: до -5 градусов», — сообщил синоптик.
По его словам, 70% месячной нормы осадков выпало, и будет еще добавляться, а вопрос о настоящих зимних морозах остается открытым.
«В ночь с субботы на воскресенье добавятся осадки. В середине следующей недели будет снег перед очередным похолоданием. Пока основательных морозов не видно. Но есть намек на то, что в конце января может быть -20 градусов», — отметил эксперт.
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Анастасия Бондарева