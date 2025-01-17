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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в Крещенскую ночь

Синоптик Шувалов: в Крещение будет положительная температура
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве и области аномально теплая для января погода. У людей возникает вопрос: стоит ли ждать настоящих зимних морозов?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о том, какая погода ждет жителей Москвы и области на выходных.

«Крещенская ночь пройдет при положительной температуре +1 градус. С неба будет падать то ли дождь, то ли мокрый снег. В воскресенье утром будет слабый минус. В понедельник еще +1, +2 градуса, а более-менее намек на зиму ожидается во вторник: до -5 градусов», — сообщил синоптик.



По его словам, 70% месячной нормы осадков выпало, и будет еще добавляться, а вопрос о настоящих зимних морозах остается открытым.

«В ночь с субботы на воскресенье добавятся осадки. В середине следующей недели будет снег перед очередным похолоданием. Пока основательных морозов не видно. Но есть намек на то, что в конце января может быть -20 градусов», — отметил эксперт.

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