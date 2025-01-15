Синоптик Варакин рассказал, стоит ли ждать крещенских морозов в Москве

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Москве и области аномально теплая для января погода. Многие говорят, что температура бьет все рекорды, и зима уже уступила место весне. Но как же традиционные крещенские морозы? Стоил ли их ждать?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1», что аномально теплая погода в Москве сохранится до 20, 21 января.
По словам синоптика, в январе и феврале высота снежного покрова будет 20 сантиметров и выше.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что весеннее потепление в Москве начнется с середины марта. По его словам, сначала температура первого пришедшего весеннего месяца не будет сильно отличаться от февральской.
Читайте также:
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Январь в Москве ожидается теплее климатической нормы
На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
«Будет слабый минус, потом слабый плюс. Среднемесячная температура в январе более чем 2,5 градуса выше нормы. Только в конце января мы почувствуем зимнюю погоду. Но это после 22 числа, не раньше. И то это будут не морозы, а -5, -7 градусов», — сообщил эксперт.
По словам синоптика, в январе и феврале высота снежного покрова будет 20 сантиметров и выше.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что весеннее потепление в Москве начнется с середины марта. По его словам, сначала температура первого пришедшего весеннего месяца не будет сильно отличаться от февральской.
Читайте также:
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Январь в Москве ожидается теплее климатической нормы
На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
Анастасия Бондарева