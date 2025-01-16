В Москве ожидается аномальное потепление в выходные

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В Москве в выходные, 18 и 19 января, ожидается аномальное потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу воздух прогреется от +2 до +4 градусов, небольшие осадки, усиление ветра и местами гололедица.
«Днем в воскресенье ожидаем от плюс 1 до плюс 3 градусов без осадков, но преимущественно будет облачная погода с редкими прояснениями. Ветер будет северо-западным, 6–11 метров в секунду», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время далеко не во всей России ожидаются столь серьезное потепление с температурными качелями, но гололедица доставляет большие неудобства и в более холодных регионах. К примеру, в Кемеровской области, как сообщает «Сiбдепо», толстым слоем льда покрылась целая улица в Осинниках. При этом образовался он в том месте, где дорога изгибается в крутой склон.
«В городской администрации корреспонденту Сибдепо рассказали, что на место сегодня выезжали специалисты МКП «Теплоэнерго», однако никаких порывов на месте не обнаружили», — пишет издание, добавив, что коммунальщики собираются все же посыпать улицу песком.Читайте также:
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