В Москве падают деревья из-за штормового ветра

Известно, что Ольга Скабеева и Евгений Попов — не просто коллеги. Более 15 лет назад ведущие решили создать семью, а всего через год после этого радостного события у них родился первенец. Как выглядит их единственный ребенок и как на самом деле живет в браке популярная пара, расскажет «Радио 1».