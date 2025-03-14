В Москве падают деревья из-за штормового ветра

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Случаи падения деревьев зафиксировали в Москве из-за сильного ветра. Его порывы достигают практически 22 м/с, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Телеграм-канале.
«В городе сохраняется сильный ветер. Его порывы близки к 22 м/с. Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра», — уточнялось в сообщении.
Отмечалось, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Пресс-служба комплекса городского хозяйства обратила внимание, что поваленные деревья своевременно распиливают и вывозят.
В сообщении предупредили, что неблагоприятные погодные условия не изменятся в ближайшие часы.
Мэрия просит граждан быть особенно внимательными на улице в непогоду: не прятаться под деревьями и не парковать около них машины.
Ранее основатель школы выживания в дикой природе «Волчица», эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах предосторожности во время шторма.
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