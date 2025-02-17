День Агафьи-коровницы 18 февраля: как уберечь себя от бед и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva
В народном календаре 18 февраля — день Агафьи Коровницы, или, как еще говорят в народе, Коровятницы. Есть и другие названия: «Агафья-голодуха», «Голиндуха», «Агафья Скотница» и «Агаша-коровница». К этому времени хлеб и корма для скота почти у всех были на исходе – наступало голодное время.
Православные христиане в этот день вспоминают мученицу Агафию Панормскую. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Вулкан Этна на Сицилии (Фото: iStock/Stefan_Alfonso)
Во времена гонений на христиан, при императоре Деции, правившем с 249 по 251 годы, на Сицилии жила девица Агафия, происходившая из знатного христианского рода. С детства воспитанная в благочестии, она была известна своей твердостью в вере и любовью к Богу.
Когда начались преследования, Агафия приготовилась принять мученический венец и непрестанно молилась. Правитель области Квинтиан, привлечённый её красотой, решил отвратить её от веры Христовой. Он отдал её на попечение одной распутной вдовы, надеясь соблазнить её. Но святая Агафия пребывала непреклонной в своей вере и не поддалась на уговоры.
Разгневанный правитель стал подвергать её допросам, требуя поклонения идолам. Святая Агафия ответила: «Ваши истуканы не боги, а только бездушные предметы; и вы сами — рабы этих бездушных идолов». Квинтиан в ярости подвергал её жестоким мучениям, раздирая ей грудь железными клещами. Но святая мужественно терпела страдания и не утратила веры.
В темнице ей явился апостол Пётр, исцеливший её раны и наполнивший помещение необыкновенным светом. Но святая не воспользовалась возможностью для бегства, смиренно ожидая конца своей жизни. На пятый день её вновь привели к правителю. Когда она вновь исповедала Христа, её бросили на раскалённые угли. В этот момент произошло великое землетрясение, устрашившее всех присутствующих. Квинтиан, страшась гнева народа, вернул Агафию в темницу, где она вскоре скончалась, молясь Господу и благодаря Его за данную силу и терпение. На её могиле была построена церковь, ставшая местом почитания среди верующих.
Фото: iStock/Tuutikka
Важно посетить церковь и помолиться о тех, кто ушел из жизни насильственным образом. Это привлечет атмосферу благополучия и счастья в ваш дом.
Также в этот день можно вспомнить о своих ушедших родственниках и близких. Посещение кладбищ и выражение памяти об усопших в этот день может даровать их поддержку и защиту.
Обратите внимание на животных вокруг. Позаботьтесь о них: покормите, погладьте и наведите порядок в их месте обитания.
Кроме того, этот день подходит для процедур, связанных с очищением. Можно сходить в баню или полежать в ванной. На Руси считали, что такие действия помогают избавиться от негативных эмоций и восстановить внутреннее равновесие.
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История праздника
Вулкан Этна на Сицилии (Фото: iStock/Stefan_Alfonso)
Во времена гонений на христиан, при императоре Деции, правившем с 249 по 251 годы, на Сицилии жила девица Агафия, происходившая из знатного христианского рода. С детства воспитанная в благочестии, она была известна своей твердостью в вере и любовью к Богу.
Когда начались преследования, Агафия приготовилась принять мученический венец и непрестанно молилась. Правитель области Квинтиан, привлечённый её красотой, решил отвратить её от веры Христовой. Он отдал её на попечение одной распутной вдовы, надеясь соблазнить её. Но святая Агафия пребывала непреклонной в своей вере и не поддалась на уговоры.
Разгневанный правитель стал подвергать её допросам, требуя поклонения идолам. Святая Агафия ответила: «Ваши истуканы не боги, а только бездушные предметы; и вы сами — рабы этих бездушных идолов». Квинтиан в ярости подвергал её жестоким мучениям, раздирая ей грудь железными клещами. Но святая мужественно терпела страдания и не утратила веры.
В темнице ей явился апостол Пётр, исцеливший её раны и наполнивший помещение необыкновенным светом. Но святая не воспользовалась возможностью для бегства, смиренно ожидая конца своей жизни. На пятый день её вновь привели к правителю. Когда она вновь исповедала Христа, её бросили на раскалённые угли. В этот момент произошло великое землетрясение, устрашившее всех присутствующих. Квинтиан, страшась гнева народа, вернул Агафию в темницу, где она вскоре скончалась, молясь Господу и благодаря Его за данную силу и терпение. На её могиле была построена церковь, ставшая местом почитания среди верующих.
Приметы на Агафьин день
Фото: iStock/Tuutikka
- Коли мороз крепчает, лето знойным да сухим быть.
- Вода в реках поднялась — оттепель на пороге.
- Птица в окно стучит — вести недобрые несёт.
- Снег идёт — тепло на пороге, скоро растаять.
- Без снега день, значит, летом мало дождей, урожая не жди.
- Тёплый день на Агафью — морозы отступают, весна идёт.
- Коли лес чернеет, жди потепления.
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Что можно делать 18 февраля
Фото: iStock/ Maria Saifutdinova
Важно посетить церковь и помолиться о тех, кто ушел из жизни насильственным образом. Это привлечет атмосферу благополучия и счастья в ваш дом.
Также в этот день можно вспомнить о своих ушедших родственниках и близких. Посещение кладбищ и выражение памяти об усопших в этот день может даровать их поддержку и защиту.
Обратите внимание на животных вокруг. Позаботьтесь о них: покормите, погладьте и наведите порядок в их месте обитания.
Кроме того, этот день подходит для процедур, связанных с очищением. Можно сходить в баню или полежать в ванной. На Руси считали, что такие действия помогают избавиться от негативных эмоций и восстановить внутреннее равновесие.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит смотреть в темноту, особенно после захода солнца. Считается, что в это время могут появляться злые духи, способные навредить. Увидевший их потеряет красоту и здоровье.
- Не отказывайте тем, кто нуждается в поддержке. Это может обернуться против вас, и в будущем вы сами окажетесь в трудной ситуации.
- Мужчинам не следует без нужды выходить из дома, так как это может привести к бедам и недугам.
- Не позволяйте четвероногим покидать пределы вашего участка. Это может привести к распространению болезней и негативных влияний на домашний скот.
- Тем, кто одинок, не рекомендуется стричь волосы. Существует мнение, что это может привести к тому, что весь год придётся провести в одиночестве.
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Елена Генералова