День Агафьи-коровницы 18 февраля: как уберечь себя от бед и сохранить здоровье, народные приметы

В народном календаре 18 февраля — день Агафьи Коровницы, или, как еще говорят в народе, Коровятницы. Есть и другие названия: «Агафья-голодуха», «Голиндуха», «Агафья Скотница» и «Агаша-коровница». К этому времени хлеб и корма для скота почти у всех были на исходе – наступало голодное время.