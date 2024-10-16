Синоптик Цыганков объяснил аномальное тепло в европейской части России

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Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в некоторых регионах России отмечается аномальная погода.
В частности, в европейской части страны тепло.
До этого синоптик Gismeteo Леонид Старков прогнозировал потепление в столичном регионе во второй половине текущей недели.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.
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«Средиземное море очень тёплое и Западная Европа очень тёплая. И вот это тепло Западной Европы по циклону выходит на север. То есть у нас северное побережье — это Мурманск, Архангельск, Белое море, там температура на 4°С выше нормы», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
До этого синоптик Gismeteo Леонид Старков прогнозировал потепление в столичном регионе во второй половине текущей недели.
«Температура воздуха останется около нормы с понедельника по среду, ночью 0, 2, 3, 5°C во вторник и среду, а во второй половине недели станет на 3°C теплее», — говорил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.
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Мелисса Тимофеева