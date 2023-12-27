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Синоптик Шувалов: В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов

27 декабря 2023, 13:03
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
За несколько дней до главного праздника погода будет сильно меняться, отметил собеседник. Так, четверг, 28 декабря, ожидается до 6 градусов мороза, к вечеру пятницы столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, суббота также будет очень тёплая.

Шувалов подчеркнул, что погода в близлежащих регионах сильно разнится, поэтому точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать ближе к празднику.

«Ситуация сложная, потому что к северо-востоку, например, в Костроме, Ярославле, Иваново может быть и 15-20 градусов мороза, а к юго-западу – в Калуге, Туле, Брянске может быть и плюсовая температура. Мы находимся в пограничной зоне в новогоднюю ночь. Но пока прогнозируется 0…-2 градуса», — отметил специалист.
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