Синоптик Шувалов: В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов

Фото: IStock/Oleg Elkov
В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
За несколько дней до главного праздника погода будет сильно меняться, отметил собеседник. Так, четверг, 28 декабря, ожидается до 6 градусов мороза, к вечеру пятницы столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, суббота также будет очень тёплая.
Шувалов подчеркнул, что погода в близлежащих регионах сильно разнится, поэтому точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать ближе к празднику.
Синоптик Шувалов предупредил москвичей о скачках давления и температуры
В конце 2023 года ожидаются аномальные морозы сразу в 11 регионах России
В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС
Шувалов подчеркнул, что погода в близлежащих регионах сильно разнится, поэтому точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать ближе к празднику.
«Ситуация сложная, потому что к северо-востоку, например, в Костроме, Ярославле, Иваново может быть и 15-20 градусов мороза, а к юго-западу – в Калуге, Туле, Брянске может быть и плюсовая температура. Мы находимся в пограничной зоне в новогоднюю ночь. Но пока прогнозируется 0…-2 градуса», — отметил специалист.Читайте также:
Синоптик Шувалов предупредил москвичей о скачках давления и температуры
В конце 2023 года ожидаются аномальные морозы сразу в 11 регионах России
В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС
Екатерина Шмакова