Синоптик Шувалов: В Москве ожидается плюсовая температура

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что уже в это воскресенье, 17 декабря, в Москве может подняться температура до плюсовых значений.
«Фронтальная зона на стыке двух атмосферных вихрей будет активизироваться, сильные осадки в виде снега обрушатся на Россию. Значительная их часть выпадет в южных регионах. Но снег прогнозируется и в северных районах, включая Москву, Владимир, Иваново и Ярославль. Наиболее сильные снегопады ожидаются к концу недели. В столице высота сугробов составит порядка 10-15 см. Столбики термометров будут показывать 4-9°C мороза, а в воскресенье нас ждёт резкое потепление и оттепель», — отметил в беседе с NEWS.ru Шувалов.
Читайте также:
Синоптик: В Москву придёт кошмарный снегопад и оттепель
Перечислены самые тёплые дни этой недели
180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя
Мелисса Тимофеева