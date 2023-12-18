В Петербурге из-за непогоды объявлен «жёлтый» уровень опасности

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Северо-Западное управление Гидрометеослужбы объявило в Санкт-Петербурге на 19 декабря «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды. В течение всего дня ожидается значительное усиление западного и юго-западного ветра.
В городской администрации напомнили, что «жёлтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Однако ветер и дождь — это не единственная угроза для петербуржцев. Серьёзную опасность представляют собой сосульки и целые глыбы льда, падающие с крыш из-за оттепели. Сегодня уже зафиксирован первый смертельный случай после падения льдины на человека. Также угрозу для здоровья граждан представляет гололёд, о чём свидетельствуют переполненные травматологические пункты.
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