День Марии Ягодницы 4 августа: Как привлечь достаток и сохранить покровительство святой Магдалены, народные приметы
4 августа в народном календаре отмечается Мария Ягодница — праздник, связанный с летним сбором ягод. В этот день на Руси женщины отправлялись в лес за черникой, смородиной и малиной, чтобы заготовить их на зиму, а православные верующие вспоминали одну из самых преданных последовательниц Христа — мироносицу Марию Магдалину, которая первой увидела воскресшего Спасителя. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
История праздника Марии Ягодницы уходит корнями в глубины языческой Руси, где 4 августа отмечали «Марьин добрый день». В дохристианские времена этот день посвящали таинственной Марии-заступнице, покровительнице женщин и плодородия. Крестьяне верили, что в этот особенный день сама природа наполняется особой силой, собирали первые ягоды, умывались целебной росой, стелили льняные холсты по траве, чтобы впитать живительную влагу. Особое место занимал культ «громовой» ипостаси Марии, которую считали сестрой могущественного Ильи-пророка (в язычестве — Перуна).
С приходом христианства древний праздник органично переплелся с почитанием святой Марии Магдалины. Ее удивительная судьба от одержимой семью бесами до первой свидетельницы Воскресения Христова придала новое звучание традиционным обрядам. Если в язычестве собирали ягоды как дар земли, то теперь это стало символом духовных плодов, а роса, которой умывались для красоты, напоминала о слезах Магдалины у Гроба Господня.
Традиции дня
В этот день женщины и дети отправлялись в лес за черникой, малиной, смородиной и ежевикой. Ягоды не только ели свежими, но и заготавливали впрок — варили варенье, сушили, делали морсы и начинку для пирогов. Считалось, что ягоды, собранные на Марию Ягодницу, обладают особой силой и особенно полезны для здоровья.
Важное значение придавалось утренней росе, которую называли «Марьиной». Её собирали в серебряную или глиняную посуду и умывались, веря, что это придаст коже чистоту и красоту. Однако для скота и некоторых растений (особенно льна) роса считалась вредной — крестьяне старались стряхивать её с травы, чтобы не испортить урожай.
В храмах в этот день совершаются особые богослужения, читаются акафисты и житие святой. К Марии Магдалине обращаются с молитвами об исцелении от болезней, избавлении от душевных страстей и защите от нечистой силы. Её считают покровительницей женщин, кающихся грешников и миссионеров.
Также в домах проводили очистительные обряды — мыли окна, стирали занавески, выметали паутину березовым веником, оставшимся с Троицы. Считалось, что это привлечет в дом «Марьин свет» — благодать и достаток.
Что нельзя делать 4 августа
Главным запретом была любая работа в поле. Крестьяне верили, что святая Мария Магдалина, подобно пророку Илье, карает нарушителей праздничного покоя молниями. Особенно опасались косить траву или жать хлеб — это могло вызвать страшную грозу с пожарами.
Строго воспрещалось поить скот из открытых источников и выпускать животных на пастбище. «Ядовитая» марьяна роса, по поверьям, вызывала болезни у скотины. Под запретом было и купание в реках. Водяные в этот день становились особенно активными. Даже сбор ягод имел свои ограничения: после заката ходить в лес было нельзя — можно было встретить нечистую силу.
В быту запрещались ссоры, бранные слова и отказы в милостыне. Магдалина считалась заступницей кающихся грешников и могла отвернуться от заступничества нарушившего запрет. Начинать важные дела без молитвы тоже не следовало — они были обречены на провал. Особо благочестивые крестьяне даже избегали в этот день рвать траву с корнем, чтобы не тревожить отдыхающую землю.
Нарушителей этих запретов, по народным представлениям, ждала суровая кара: падеж скота, неурожай, пожары от молний или даже одержимость бесами.
Приметы
- Гроза в этот день — к богатому урожаю зерновых, а раскатистый гром предвещал град и ненастье.
- Обильная роса утром — к плохому урожаю льна.
- Птицы молчат в лесу — к перемене погоды.
- Если дождь идет весь день, осень будет дождливой.