03 августа 2025, 15:29

Фото: iStock/ Pavel Strekanov

4 августа в народном календаре отмечается Мария Ягодница — праздник, связанный с летним сбором ягод. В этот день на Руси женщины отправлялись в лес за черникой, смородиной и малиной, чтобы заготовить их на зиму, а православные верующие вспоминали одну из самых преданных последовательниц Христа — мироносицу Марию Магдалину, которая первой увидела воскресшего Спасителя. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 4 августа Приметы



История праздника

Фото: iStock/ TonyBaggett



Традиции дня

Фото: iStock/ Viktoriya Telminova



Что нельзя делать 4 августа

Фото: iStock/ Viktoriya Telminova



Приметы