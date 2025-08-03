Задержались более 25 рейсов в аэропорту Сочи после атаки БПЛА

03 августа 2025, 11:47

В аэропорту Сочи задержали более 25 рейсов из‑за атаки дронов

Фото: Istock/Nikolay Muhorin

Более 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи, и это число может возрасти, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.