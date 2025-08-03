Задержались более 25 рейсов в аэропорту Сочи после атаки БПЛА
Более 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи, и это число может возрасти, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
В ночь на 3 августа аэропорт временно приостановил приём и выпуск самолётов — ограничения действовали с 02:26 до 04:55.
«Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов. С учетом веерных задержек, эта цифра может увеличиться. Как следствие, в течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание», – говорится в сообщении ТАСС.
По данным Минобороны России, в ту же ночь силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над семью регионами страны и ещё 60 — над акваторией Чёрного моря. Ещё по одному дрону был сбит в небе над Краснодарским краем и Крымом.
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