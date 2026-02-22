Достижения.рф

Солнечная активность резко пошла на спад после недавних рекордов

Фото: iStock/egal

Солнечная активность достигла минимума за последние два года. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.



В начале февраля Солнце установило рекорд столетия по силе радиационного шторма и по количеству сильных вспышек в одной активной области. Сейчас ситуация кардинально изменилась: вспышки практически прекратились, а график изменений приблизился к прямой линии.

«Индекс солнечной активности достиг нулевого уровня – впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении в Телеграм-канале лаборатории.
Ученые предполагают, что после бурного старта года звезда вошла в фазу длительной депрессии активности. При этом полностью исключать отдельные слабые вспышки или появление новых пятен нельзя, утверждают специалисты.
Александр Огарёв

