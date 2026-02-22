Солнечная активность резко пошла на спад после недавних рекордов

22 февраля 2026, 04:51

Фото: iStock/egal

Солнечная активность достигла минимума за последние два года. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.





В начале февраля Солнце установило рекорд столетия по силе радиационного шторма и по количеству сильных вспышек в одной активной области. Сейчас ситуация кардинально изменилась: вспышки практически прекратились, а график изменений приблизился к прямой линии.



«Индекс солнечной активности достиг нулевого уровня – впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении в Телеграм-канале лаборатории.