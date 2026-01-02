В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий уволившимся пенсионерам

02 января 2026, 10:32

Работающим пенсионерам после увольнения компенсируют пропущенные индексации

Фото: iStock/mars58

Работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.