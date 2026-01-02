В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий уволившимся пенсионерам
Работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Депутат отметил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году и возобновится только в 2025 году. Неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, полагается доплата до этого уровня.
Однако если пенсионер продолжает работать, он не имеет права на такую доплату. После увольнения ему снова будет начисляться доплата до прожиточного минимума, уточнил Нилов.
Также парламентарий напомнил, что 1 августа каждому работающему пенсионеру будет произведен перерасчет пенсии с учетом заработанных пенсионных баллов.
