Сильная метель привела к задержке более ста рейсов в аэропортах Москвы
Из-за сильной метели в московских аэропортах задерживаются более ста рейсов. Проблемы с вылетами отмечаются во Внуково, Домодедово и Шереметьево, пишет Telegram-канал SHOT.
Подчеркивается, что массовых отмен рейсов пока не происходит. Однако пассажиры вынуждены ждать.
Полеты задерживаются, поскольку техническим службам требуется время на расчистку взлетно-посадочных полос от снега и на противообледенительную обработку воздушных судов.
Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности.
По прогнозам синоптиков, сильный снегопад с порывистым ветром может продолжаться несколько дней вплоть до Нового года. Подробности — в эксклюзивном прогнозе от ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.
