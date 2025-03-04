День Льва Катанского 5 марта: что нужно делать, чтобы привлечь в семью изобилие и удачу, народные приметы

Фото: iStock/daria_miroshnikova
В народных обычаях 5 марта — день Льва-катальщика или Катыша. Наши предки в этот день катались по последнему снегу, отсюда и название. Православная церковь в эту дату вспоминает епископа Льва Катанского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Фото: iStock/yurii_zym
Святой Лев жил в VII–VIII веках на Сицилии в городе Катане. Лев Катанский известен своей добротой и милосердием. Он был христианским пастырем, который проявлял особую любовь к нищим и странникам. Его вера и молитвы позволили ему обрести способность исцелять различные недуги и совершать чудеса.
В то время в Катанах жил чародей по имени Илиодор, который поражал людей ложными чудесами. Он ранее был христианином, но затем отверг Спасителя и стал служителем диавола. Святой Лев неоднократно пытался вразумить Илиодора и вернуть его на путь истинный, но безуспешно.
Однажды, во время богослужения в храме, Илиодор попытался устроить бесчинства, используя свои колдовские силы. Видя, что народ сбит с толку, святой Лев понял, что настало время действовать решительнее. Он спокойно вышел из алтаря, накинул на шею Илиодора свой омофор и вывел его на площадь. Там святой заставил чародея признаться во всех своих злодеяниях и приказал развести костер.
Святой Лев без колебаний вошёл в огонь вместе с Илиодором. Они стояли в пламени, пока колдун не превратился в пепел, а святой остался цел и невредим благодаря силе Божией. Это чудо прославило святого Льва ещё при его жизни.
После смерти святого Льва у его гроба произошло чудесное исцеление женщины. Тело святого было положено в храме святой мученицы Лукии, основанном им самим, а затем мощи были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого.
Приметы 5 марта
Фото: iStock/yurii_zym
- Пошел снег с дождем – к наводнению, бурному разливу рек.
- Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай.
- Ранняя весна – не жди добра.
- Если к 5 марта сошёл весь снег, то год будет неурожайный.
Синоптик прокомментировала прогноз, обещающий +14 градусов на 8 марта
Что можно делать на Льва-катальщика
Фото: iStock/FabrikaCr
1. Наши предки в это день прощались с зимним снегом и катались с горок. Считалось чем дальше укатишься с горки, тем дольше продлится счастливый период жизни. В этот день полезны прогулки на свежем воздухе они помогут зарядиться позитивной энергией и привлечь удачу.
2. Приготовьте выпечку в виде круга, используя натуральные ингредиенты, это принесет тепло и радость в дом, а также привлечет удачу.
3. Избавьтесь от ненужных вещей, освободите место для нового. Наши предки в этот день все ненужно бросали в огонь и тем самым привлекали положительные изменения в свою жизнь.
4. 5 марта удачный день для посещения врачей и прохождения медицинских процедур, так как они могут оказаться особенно эффективными.
5. Начните планировать свои огородные работы и подбирать семена, чтобы с наступлением тепла быть готовыми к посадкам.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не стоит начинать новые проекты — они обречены на провал.
- 5 марта не стоит давать никаких обязательств и обещаний — их будет невозможно выполнить.
- На Льва Катальщика не стоит надевать старую обувь, иначе в доме поселится нужда. Более того, рекомендуется избавиться от поношенных ботинок, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие.
- Для замужних женщин нежелательно выходить из дома в позднее время, поскольку это может привести к конфликтам в семье.
«Январская погода»: Синоптик предупредила, каким будет март в Москве и области
Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
В России может появиться запрет на продажу алкоголя по воскресеньям
Елена Генералова