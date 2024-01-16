Врач Паршина: Многослойная одежда поможет не заболеть в морозы

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Врач-терапевт Алёна Паршина заявила, что много слоёв одежду в морозную погоду помогут не замёрзнуть и не заболеть.
«Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоёв одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода. Начните с термобелья. Наденьте термокофту и термоштаны. Затем добавьте слой обычной одежды. Далее — утеплённая одежда: пуховик или тёплая куртка. Не забудьте о тёплых носках, шапке, шарфе и перчатках, чтобы защитить экстремально чувствительные к холоду части тела», — пояснила в беседе с RT Паршина.
Кроме этого, в холодные времена важно не забывать про питание. Врач рекомендовала употреблять пищу, богатую белками, а также овощи и фрукты.
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