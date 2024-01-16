Врач Паршина: Многослойная одежда поможет не заболеть в морозы

Международный день горячей и острой пищи отмечается гурманами всего мира ежегодно 16 января. Острые специи и приправы пользуются большим спросом, поскольку вносят разнообразие в рацион и раскрывают грани вкуса привычных продуктов. Однако иногда острая пища может навредить организму. Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», кому и когда можно есть острое.