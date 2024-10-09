«Устойчивый снежный покров»: Синоптик рассказал, когда ждать в Москве снега

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Тепло закончилось. В Москве и области царствует туманность, дождливость и прохлада. Когда ждать основных заморозок и перемен?
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас среднесуточная температура соответствует середине сентября.
Он добавил, что давление растет, и скоро москвичи увидят солнце.
По его словам, из-за сухого сентября осадки сейчас «пытаются наверстать упущенное», поэтому половину нормы за первую декаду они уже набрали.
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«В Москве нас температура пока радует — на 5 градусов выше нормы, несмотря на то, что холод идет. Просто после аномального тепла кажется, что перемена большая», — объяснил эксперт.
Он добавил, что давление растет, и скоро москвичи увидят солнце.
«Завтра будет облачно, с прояснением, без осадков, ночью будет от 6 до 8 градусов. Днем в субботу и в воскресенье +12, 14 градусов, ожидается небольшой дождик. За счет того, что холод из Татарстана подойдет к нам близко, будет ощущение заморозков», — рассказал синоптик.
По его словам, из-за сухого сентября осадки сейчас «пытаются наверстать упущенное», поэтому половину нормы за первую декаду они уже набрали.
«Устойчивый снежный покров начинается с 11 октября примерно. Но за последние 20 лет снег выпадал только 1 декабря, только в некоторых годах в середине ноября, поэтому холода мы пока не ждем», — заключил Цыганков.
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Анастасия Бондарева