Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам в жару

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Летняя жара может доставить дискомфорт и вызвать проблемы со здоровьем не только людей, но и домашних питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Терморегуляция у животных не так эффективна, как у человека, поэтому питомца необходимо защитить от перегрева.
Если животному становится плохо, важно переместить его в тень или прохладное место и дать попить. Дале нудно охладить ему голову, затылок, шею и лапы водой комнатной температуры.
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«Несколько основных правил помогут домашним любимцам лучше перенести жару. Всегда держите чистую и свежую воду в миске и берите её с собой на прогулки. Используйте кондиционер, вентилятор или просто открывайте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Выгуливайте питомца рано утром или поздно вечером, чтобы избежать дневной жары», – говорится в сообщении.
Если животному становится плохо, важно переместить его в тень или прохладное место и дать попить. Дале нудно охладить ему голову, затылок, шею и лапы водой комнатной температуры.
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Лора Луганская