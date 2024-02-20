Синоптик Вильфанд пообещал потепление в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине этой недели в столице будет наблюдаться повышение температур.
«Сегодня ночью будет -7...-9°С, а завтра днём температура будет -1...-3°С, по области до -6°С. С четверга будет заметное повышение температуры. В ночь на четверг -2...-4°С, а днём от 0°С до +2°С. Связано это с тем, что воздушные массы будут перемещаться с Атлантики. В пятницу, 23 февраля, погода будет очень мягкой: температуры ночные около 0°С, а днём до +4°С», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также заявляла, что Москву ожидает потепление в конце этой недели.
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Мелисса Тимофеева