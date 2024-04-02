В Москве зафиксирован новый температурный рекорд

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Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, 1 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В этот день столбик термометра поднялся в столице к отметке +21,6℃.
Рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила +21,2℃ и +20,4℃ соответственно.
До этого рекордно теплым 1 апреля было в 1983 году, когда столбики термометров поднялись до +17,8℃.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до +22℃. Он отметил, что такие рекордные летние температуры в Центральной и Южной частях России в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.
В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая +9℃.
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Рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила +21,2℃ и +20,4℃ соответственно.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до +22℃. Он отметил, что такие рекордные летние температуры в Центральной и Южной частях России в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.
В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая +9℃.
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Бернст Ю.