Жителей Подмосковья предупредили о приближении грозы с порывистым ветром

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Гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля, предупреждение об опасных погодных условиях выпустил подмосковный главк МЧС.
«Согласно прогнозу погоды, подготовленному Центральным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Московской области в ближайшие один-два часа с сохранением до 23 часов местами ожидается гроза и усиление ветра», — говорится в сообщении.Отмечается, что при порывах скорость ветра будет достигать 16-21 метра в секунду.
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