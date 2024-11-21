В Подмосковье объявили штормовое предупреждение

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Штормовое предупреждение объявлено на территории Московской области в четверг, 21 ноября, в связи с сильными осадками, штормовым ветром и похолоданием, об этом водителей региона предупредили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«До утра местами ожидаются сильные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, и снегопад, а также ветер с порывами до 27 метров в секунду. Температура воздуха опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица», — говорится в сообщении.В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Если на машине всё ещё летняя резина, выезжать на ней нельзя. За рулём нужно сохранять предельную внимательность, не превышать скорость и не совершать резких манёвров. Перед пешеходными переходами следует заранее притормаживать.
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