Синоптик Варакин рассказал о климатических особенностях первых недель зимы

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По словам синоптиков, в этом году температура воздуха на несколько градусов выше климатической нормы. Кого-то это радует, кого-то, наоборот, расстраивает.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что все первые дни декабря, температура в Москве и области превышает климатические нормы на 4 градуса.
По его словам, 7 декабря будет снег, а по температуре от -1 до -3 днем.
Он добавил, что до середины декабря сильных похолоданий не ожидается.
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«С 5 по 8 декабря температура придет в норму по климату, то есть уже будет и днем, и ночью отрицательная температура. К тому же, не будет осадков, только ветер и снежок. Вот это особенность предстоящих дней», — сказал он.
По его словам, 7 декабря будет снег, а по температуре от -1 до -3 днем.
«-4 и -9 градусов будет 6 декабря, но без осадков. Начиная с 5 декабря ожидается сильная гололедица», — сообщил синоптик.
Он добавил, что до середины декабря сильных похолоданий не ожидается.
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Анастасия Бондарева