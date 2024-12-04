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В Москве прогнозируют снегопады

Синоптик Ильин: на следующей неделе Москву накроют снегопады из-за циклона
Фото: iStock/Pavel Byrkin

Фото: iStock/Pavel Byrkin

В Москве на следующей неделе ожидаются снегопады из-за атлантического циклона. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, первый сильный снегопад накроет столицу уже в воскресенье, выпадет до 10 см покрова.
«К выходным начнёт сказываться влияние очередного атлантического антициклона, который станет «долгожителем». Он принесёт осадки — снег. Наиболее сильный снег будем ждать в воскресенье, выпадет от 5 до 10 см свежего снега по области и в Москве. Снегопады сохранятся и на следующей неделе», — поделился он в беседе с RT.
Тем временем климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что сильные морозы до -40 градусов остались в прошлом, зимы стали теплее. В комментарии для АГН «Москва» он заметил, что глобальная температура продолжает ускоренно расти.


«Сейчас идет ускоренными темпами рост глобальной температуры, и радоваться тому, что зимы стали теплее, нет смысла, потому что все это чревато серьезными последствиями. Сильных морозов в Москве больше не будет зимой, имею в виду минус 40 градусов, а минус 30 – это один–два дня не более, а то и не будет их», — отметил климатолог.
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин
04 декабря 2024, 12:41

Свыше 4 тысяч автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на штрафные стоянки с улиц за неделю переместили 4003 автомобиля — четыре больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего неправильно припаркованных машин — 422 — эвакуировали в Ленинском городском округе. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 365 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи с 302 эвакуированными машинами, а четвёртое и пятое места заняли Химки и Балашиха, откуда на штрафстоянки отправили 281 и 270 автомобилей соответственно.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или онлайн — через мобильное приложение «112 МО» либо через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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В лесах Подмосковья с начала года заблудились более 600 человек
04 декабря 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

627 человек заблудились в лесах на территории Московской области с начала текущего года, всех их удалось живыми, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«С начала 2024 года мы получили звонки от 627 человек, которые заблудились в лесу. С просьбой помочь найти дорогу домой звонили либо сами потерявшиеся, либо их родственники и соседи. К счастью, все вернулись к своим родным», — цитируются в сообщении слова главы Комлесхоза области Евгения Агулова.
Отмечается, что с сентября по ноябрь в подмосковных лесах заблудились 63 человека: 27 мужчин, 26 женщин и десять детей. Большинство заблудившихся были одеты в неяркую одежду или камуфляж, что затрудняло поиски.

В ведомстве напомнили, что для похода в лес следует выбирать яркую одежду, а также обязательно брать с собой полностью заряженный телефон, воду и набор необходимых лекарств. Кроме того, рекомендуется рассказать родным или соседям, куда вы идёте.

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На МЦК и линиях МЦД обработали от наледи более 740 км контактного провода
04 декабря 2024, 12:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

741 километр контактного провода на линиях МДЦ и МЦК обработали от наледи в преддверии минусовых температур, работы проводились по ночам, чтобы не мешать движению поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Обработка проводилась при помощи отечественного устройства. Оно закрепляется на платформу специального подвижного состава и, перемещаясь вдоль контактной сети, равномерно наносит на провод антиобледенительную жидкость без снятия напряжения», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что в Мосузле провели обработку от наледи ещё около 356 км контактного провода станционных путей, где проводится отстой составов.

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#минтранс мо
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#электрички
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Жителям посёлка Загорянский ограничили подачу воды за многомесячные долги
04 декабря 2024, 11:48

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В посёлке Загорянский городского округа Щёлково ограничили водоснабжение домовладельцам, не оплачивавшим эту услугу несколько месяцев. Ограничения затронули частные дома на улицах Московской и Гоголя, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Некоторые дачники, вернувшись весной на свои участки, могут столкнуться с отсутствием воды для полива и бытовых нужд. Ресурсоснабжающая организация пошла на крайние меры, ограничив подачу воды должникам до тонкой струйки, так как многочисленные предупреждения о неуплате оставались без ответа. Ограничения вводились с участием бригады водопроводной службы и контролёров», – говорится в сообщении.
Восстановить водоснабжение теперь можно только после полного погашения задолженности, включающей пени и расходы на отключение и подключение ресурса.

В министерстве также рассказали, как вводятся ограничения и санкции. При несвоевременной оплате водопользователю начисляются пени. Далее ему приостанавливают или ограничивают услуги и передают материалы в суд. В работе с должниками применяют и более жёсткие меры воздействия – арест банковских счетов и изъятие имущества, в том числе автомобилей.

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В Подмосковье обработали от наледи 2 тыс. км опасных участков дорог
04 декабря 2024, 11:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Противогололёдную обработку провели на двух тысячах километров опасных участков дорог в Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ночью в столичном регионе пошёл небольшой снег, в связи с этим противогололёдными материалами были превентивно обработаны 2 тысячи км опасных участков дорог. В работах задействовали свыше 270 комбинированных дорожных машин», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что дорожные службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации и принимают меры по мере необходимости. Обработка от снега и льда проводится в первую очередь на трассах с интенсивным движением и на опасных участках — эстакадах, мостах и съездах.

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#обработка
#подмосковье
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«Горит изба»: Нарколог объяснил миф о неизлечимости женского алкоголизма
Нарколог Казанцев: женщинам стыдно признаться в алкоголизме, поэтому они тянут
04 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Бытует мнение, что женский алкоголизм, в отличие от мужского, невозможно вылечить. Но действительно ли есть различия и правда ли, что женщина, которая однажды «оступилась», уже никогда не сможет исправить свою ошибку?
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что фраза «женский алкоголизм не лечится» сомнительная, однако проблема в том, что женщины, как правило долго скрывают свое пристрастие и обращаются в самый последний момент, что провоцирует множество дополнительных проблем.

«Они обращаются к специалистам с выраженной анозогнозией восприятия своей болезни, с кучей каких-либо психологических и психиатрических проблем, которые стараются оккупировать алкоголем или спиртосодержащими веществами в виде корвалола, валокордина и так далее. Эти препараты отключают голову, человека затормаживает», — сказал он.

По его словам, женщины обращаются к врачам на поздних стадиях болезни, потому что им стыдно признаться в своей пагубной привычке.

«Женщина же у нас — хранительница очага, эталон красоты, мать и так далее. Совсем другие критерии. Даже есть русская народная пословица: если баба пьет, изба горит с четырех сторон, если мужик пьет, изба горит с одной стороны. То есть более требовательное отношение к женщине. Масса всяких мнений, что, например, пьяная женщина себе не хозяйка и так далее», — объяснил специалист.

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Стали известны самые популярные горнолыжные курорты
Шерегеш и Архыз стали самыми популярными горнолыжными курортами среди москвичей
04 декабря 2024, 11:40

Фото: iStock/Ridofranz

Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш стали самыми популярными горнолыжными курортами среди москвичей в период за декабрь 2024 — январь 2025. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Нынешний сезон, как отмечается, на 5% превышает число бронирований прошлого года.
«Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежным направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее», — поделилась управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова в беседе с «Москвой 24».
Тем временем синоптики заверяют, что настоящей зимы вряд ли стоит ждать раньше новогодних каникул. Погоду в течение всего холодного времени года обещают неоднородной, где оттепели будут преобладать над сильными морозами.
«Любителей настоящей русской зимы погода скорее разочарует, особенно — начало сезона. Погода будет сырой и однообразной. Снега выпадет довольно мало», — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии для «Вечерней Москвы».
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Кашира присоединится к общеобластной тренировке по эвакуации
04 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock / juraj kral

В городском округе Кашира 18 декабря пройдёт общеобластная тренировка по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. К ней присоединятся торгово-развлекательные центры и общеобразовательные учреждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Задача тренировки – обучить персонал действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, правилам взаимодействия с пожарными. Сотрудники должны быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при угрозе пожара и ЧС, знать приёмы, расположение средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации, быть готовыми к спасению людей и материальных ценностей», – говорится в сообщении.
Подмосковный главк МЧС России напомнил правила поведения на объектах с массовым пребыванием людей в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.
«Запоминайте путь к выходу. Обращайте внимание на то, где находятся основные и запасные выходы. Это поможет не потерять ориентировку в экстренном случае. Постарайтесь не паниковать. Оцените обстановку. Если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану по телефонам: с рабочего – «01», с мобильного – «101», «112», – посоветовали в ведомстве.
Там добавили, что в темноте или в случае заполнения помещений дымом следует двигаться к выходу, держась за стены и поручни. Дышать лучше через влажный носовой платок или рукав одежды.
«Если задымление сильное, пробирайтесь к выходу пригнувшись, так как у пола меньше дыма. Во время пожара запрещается пользоваться лифтом, так как он может остановится из-за повреждения электропроводки. Оказавшись в давке, необходимо согнуть руки в локтях и прижать их к бокам. Также надо наклонить корпус назад, уперев ноги спереди, и попытаться сдержать напор толпы спиной. Освободив пространство впереди, двигайтесь по мере возможности», – говорится также в сообщении.
Выбравшись из здания, нужно помочь пострадавшим из-за паники, перенести их на свежий воздух и вызвать скорую помощь.

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#подмосковье
#московская область
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 3 тысяч ям
04 декабря 2024, 11:22

Фото: iStock / juraj kral

Около 3,4 тыс. дефектов асфальтового покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах силами Мосавтодора было ликвидировано свыше 1,9 тыс. ям. Самый большой объём работ провели в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Шатуре и Воскресенске», — говорится в сообщении.
На муниципальных дорогах в указанный период устранили 1,4 тыс. ям. Больше всего дефектов было ликвидировано в четырёх городских округах: Солнечногорске, Раменском, Пушкинском и Наро-Фоминском.

В министерстве отметили, что ямочный ремонт в Подмосковье ведётся ежедневно круглый год.

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#минтранс мо
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#дороги
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#подмосковье
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