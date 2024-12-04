В Москве прогнозируют снегопады

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В Москве на следующей неделе ожидаются снегопады из-за атлантического циклона. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, первый сильный снегопад накроет столицу уже в воскресенье, выпадет до 10 см покрова.
«К выходным начнёт сказываться влияние очередного атлантического антициклона, который станет «долгожителем». Он принесёт осадки — снег. Наиболее сильный снег будем ждать в воскресенье, выпадет от 5 до 10 см свежего снега по области и в Москве. Снегопады сохранятся и на следующей неделе», — поделился он в беседе с RT.Тем временем климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что сильные морозы до -40 градусов остались в прошлом, зимы стали теплее. В комментарии для АГН «Москва» он заметил, что глобальная температура продолжает ускоренно расти.
«Сейчас идет ускоренными темпами рост глобальной температуры, и радоваться тому, что зимы стали теплее, нет смысла, потому что все это чревато серьезными последствиями. Сильных морозов в Москве больше не будет зимой, имею в виду минус 40 градусов, а минус 30 – это один–два дня не более, а то и не будет их», — отметил климатолог.Читайте также:
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